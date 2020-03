Das öffentliche Leben in der Region kommt langsam zum Erliegen

Bergstraße.Die Folgen des Coronavirus werden auch in der Region auf immer breiterer Ebene spürbar. Zahlreiche Veranstaltungen werden abgesagt. Dazu zählen auch Gottesdienste der katholischen Kirche – die Absage aus dem Bischöflichen Ordinariat Mainz hat für das gesamte Bistum Gültigkeit. Die evangelische Kirche dagegen hat lediglich eine dringende Empfehlung ausgesprochen, die endgültige Entscheidung aber den Kirchengemeinden vor Ort überlassen.

Die Entscheidungen der Kirchen führen dazu, dass die Termine, die in dieser Ausgabe im Wochenende auf der Gottesdienst-Seite genannt sind, aufgrund der aktuellen Entwicklung und wegen drucktechnischer Gründe in Teilen nicht mehr korrigiert werden konnten.

Das Frauen- und Gleichstellungsbüro des Kreises Bergstraße hat die diesjährige Filmvorführung anlässlich des Equal Pay Days am Dienstag, 17. März, 19 Uhr, aufgrund des Coronavirus abgesagt. „Es handelt sich hierbei um eine reine Vorsichtsmaßnahme“, so das Frauen- und Gleichstellungsbüro. „Wir wollen damit der Empfehlung des Robert-Koch-Instituts, auch kleinere Veranstaltungen zu vermeiden, Rechnung tragen und mit einem guten Beispiel für andere Veranstaltungen vorangehen.“ Die Filmvorführung wird nicht nachgeholt.

KMB schließt Geschäftsstellen

Aufgrund der massiven Ausbreitung des Coronavirus trifft auch der Zweckverband Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße (KMB) Präventivmaßnahmen: „Ab Montag, 16. März, bleiben bis auf weiteres die Geschäftsstellen des KMB einschließlich des Bauhofservice für den Publikumsverkehr offiziell geschlossen“, teilte der KMB gestern mit. Die Mitarbeiter des KMB stünden jedoch telefonisch und per Email zu den bekannten Geschäftszeiten zur Verfügung (Telefon: 06251 / 10 960, E-Mail: info@kmb-bensheim.de).

Sofern eine zu klärende Angelegenheit zwingend einen Besuch in den Geschäftsstellen erfordere, sei dies nur nach vorheriger telefonischer Terminabstimmung möglich, betont der Zweckverband.

Katholisches Bildungswerk

Das Katholische Bildungswerk Bergstraße/Odenwald hat sich dazu entschlossen, bis Ende April alle Veranstaltungen ausfallen zu lassen, das teilte Jan Turinski, der Leiter der Einrichtung, mit. „Aus Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und der Gefahr besonders für die älteren Mitmenschen, die von dem neuartigen Coronavirus ausgeht, sehen wir vor dem Hintergrund der immer dynamischer werdenden Situation keine Möglichkeit, die geplanten Veranstaltungen durchzuführen“, so Turinski.

Betroffen von der Absage sind besonders zwei Vortragsabende: Die für den 20. März geplante Veranstaltung zu den kulturellen Hintergründen und dem deutsch-italienischen Kulturtransfer am Beispiel der Bensheimer Karfreitagsprozession sowie die für den 27. März Veranstaltung zum Kriegsende in Bensheim, auf der Manfred Berg, der Leiter des Stadtarchivs, das Ende der NS-Herrschaft in der Region beleuchten wollte.

Beide Veranstaltungen sollen nachgeholt werden. „Bildung soll letztlich auch Spaß machen – und das ist aufgrund der momentanen Ansteckungsgefahr nicht möglich. Wir alle sind dazu aufgefordert, eindämmende Maßnahmen in die Wege zu leiten“, so der Leiter des Bildungswerks, der darauf verweist, dass diese Maßnahme im gesamten Bistum Mainz zum Tragen kommt.

Keine Nach(t)klänge

Ebenfalls abgesagt sind die Nach(t)klänge, eine Veranstaltung des Bildungswerks in Kooperation mit dem Katholischen Dekanat Bergstraße-Mitte.

Der Vorstand des Jagdklub St. Hubertus Bergstraße hat aufgrund der aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus beschlossen, die für den 28. März geplante Mitgliederversammlung und Kreishegeschau abzusagen. Über einen Ersatztermin wird der Vorstand seine Mitglieder rechtzeitig informieren.

Geo-Naturpark vertagt sich

Aufgrund der aktuellen Situation muss auch die Mitgliederversammlung des Geo-Naturparks am Montag, 16. März, abgesagt werden.

Keine SPD-Termine

Die SPD Bergstraße folgt der Empfehlung des Landespräsidiums ihrer Partei und sagt geplante Veranstaltungen ab.

Dies betrifft das erste Programmforum zur Kommunalwahl am Dienstag, 17. März, ebenso wie den Frühlingsempfang, der für den 21. März geplant war. Der vorraussichtliche Ersatztermin für den Frühlingsempfang ist der 16. Mai. red

