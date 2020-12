Das tausendste Baby dieses Jahres im Kreiskrankenhaus

Bergstraße.Es ist immer wieder ein ganz besonderer Moment, wenn ein Kind das Licht der Welt erblickt. Und wenn es die tausendste Geburt des Jahres in einem Krankenhaus ist, bekommt dieser Moment zusätzlich eine besondere Note. So wie jetzt im Kreiskrankenhaus Bergstraße.

Amin heißt das Neugeborene, das als Jubiläumskind in die Chronik des zum Heidelberger Universitätsklinikum gehörenden Hauses in Heppenheim eingeht. Die Geburt, berichtet Chefärztin Dr. Cordula Müller, sei ohne Komplikationen verlaufen.

„Auch für uns hier in der Geburtshilfe am Kreiskrankenhaus ist, bei aller Erfahrung, doch jede Geburt noch etwas Einzigartiges, etwas sehr Schönes“, sagt die Medizinerin und fügt an: „Natürlich freuen wir uns mit den jungen Eltern und wünschen der Familie alles erdenklich Gute für den Lebensweg.“

Der kleine Amin – das erste Baby einer in Heppenheim lebenden Familie – kam mit einem Gewicht von 3630 Gramm und einer Größe von fünfzig Zentimetern zur Welt. „Es ist ein gesundes Dezember-Kind“, sagt Dr. Müller, die seit Anfang Februar am Kreiskrankenhaus arbeitet.

Die Geburt des tausendsten Babys in diesem Jahr nimmt sie zum Anlass, um sich bei ihrem Team zu bedanken: „Ich erlebe motivierte und sehr offene Mitarbeiter. Gerade in Zeiten wie diesen, in denen die Corona-Pandemie Krankenhausmitarbeitern sehr viel abverlangt, sind die Motivation und der Elan noch höher einzuschätzen als ehedem schon“, so Dr. Müller. „Jede Geburt ist ein Lichtstrahl, gerade in diesen Zeiten“, betont sie.

Nicht nur, weil Bensheim wegfiel

Die Geburtenzahlen an der Kreisklinik entwickeln sich in jüngerer Zeit deutlich nach oben. Von 576 im Jahr 2017 über 630 in 2018 und 842 im Vorjahr ist nun die Tausender-Marke erreicht. „Hinter den Zahlen verbirgt sich Vertrauen, das werdende Eltern unserem Haus entgegenbringen. Auch sind sie Zeichen, dass der Ausbau des Leistungsspektrums und der Schwerpunkte in unserer Geburtsklinik den Bedürfnissen und Wünschen junger Familien entsprechen“, resümiert Dr. Müller. Damit verweist die erfahrene Ärztin darauf, dass der Zuwachs nicht allein auf die Schließung des Kreißsaals am Heilig-Geist-Hospital im benachbarten Bensheim Anfang Oktober vergangenen Jahres zurückzuführen ist. Familienfreundlichkeit, menschliche und wo notwendig medizinische Betreuung stünden in dem Konzept der Geburtshilfe in Heppenheim obenan.

Der seit Januar 2018 das breit angelegte Leistungsspektrum ergänzende hebammengeleitete Kreißsaal, die Zertifizierung des Kreiskrankenhauses als babyfreundliche Geburtsklinik, die das Haus seit dem Vorjahr auszeichnet, und die für Notfälle direkte Anbindung an das Universitätsklinikum Heidelberg, gehören zu den besonderen Merkmalen der Geburtshilfe am Kreiskrankenhaus in Heppenheim.

Zahlen stehen auch für die Region

Zustimmung zu dem Konzept kommt nicht nur von Elternseite, sondern auch vom Landkreis als Mitgesellschafter des Kreiskrankenhauses.

Die Bergsträßer Gesundheitsdezernentin, die Erste Kreisbeigeordnete Diana Stolz, sagt: „Wir haben mit dem Kreiskrankenhaus einen leistungsstarken medizinischen Versorger vor Ort, der für kurze Wege und Arbeit auf höchstem Niveau steht. Dem Haus kommt eine unverzichtbare Rolle im Kreisgebiet und für die umliegenden Regionen zu. Das gilt so auch für die Geburtshilfe.“

Zugleich wünscht auch die Gesundheitsdezernentin dem kleinen Amin alles Gute auf seinem Lebensweg und beglückwünscht die jungen Eltern zu ihrem Neugeborenen. Mit Blick auf die steigenden Geburtenzahlen zeigt Diana Stolz noch einen weiteren Aspekt der Entwicklung auf: „Dass wir am Kreiskrankenhaus und im gesamten Kreis Bergstraße einen Babyboom erleben – anders übrigens der Bundestrend – ist höchst erfreulich. Dies zeigt auch, dass der Kreis Bergstraße mit seiner gut funktionierenden Infrastruktur und seinen vielschichtigen Angeboten bei jungen Familien eine hohe Wertschätzung als Lebensumfeld genießt.“ red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 15.12.2020