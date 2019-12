Das Verkehrschaos startet mit dem Gong

Bensheim.Fast könnte man übersehen, dass es sich bei dem verblichenen Schild auf der gegenüberliegenden Straßenseite tatsächlich um eine Bushaltestelle handelt. Autos rasen vorbei, blockieren den Weg oder überholen haltende Busse. „Unmöglich“, finden die Schüler der 10 Rc. Dank ihrer Teilnahme am medien- und verkehrspädagogischen Projekt „Vorfahrt für sicheres Fahren“ und den dazu geplanten Aktionen in der Schule soll damit aber bald Schluss sein.

Fünf der Jugendlichen haben sich am Eingang der Geschwister-Scholl-Schule in Richtung Taunusstraße versammelt, gemeinsam mit ihrer Lehrerin Julia Hammer. Und zwar pünktlich zum Gong um 13 Uhr, denn dann strömen die Schüler aus den Klassenräumen und das Chaos auf der Straße vor dem Schulgebäude beginnt. „Es ist unmöglich, dass einige Eltern – trotz vieler Parkmöglichkeiten in der Nähe – genau vor der Schule halten, um ihre Kinder abzuholen. Und das, obwohl sie damit die Straße blockieren“, betont einer der Jugendlichen verärgert.

Parkende Eltern behindern den Bus

Schon vorab haben sie sich ausführlich mit dem Thema Sicherheit und Verkehr vor ihrer Schule befasst: „Im PoWi-Unterricht haben sich die Schüler in Kleingruppen Gedanken gemacht. Eine Gruppe war beispielsweise zuständig für die Bushaltestelle und hat eine Umfrage dazu gemacht. Bei einer anderen Gruppe ging es stattdessen um das Problem, dass die Eltern direkt vor der Schule im Auto auf ihre Kinder warten“, erklärt Lehrerin Julia Hammer, die die Kinder beim Projekt unterstützt. Dass es nicht nur bei guten Ideen und Verbesserungsvorschlägen bleibt, sind diesmal auch Lisa Wächter, Teamleiterin Straßenverkehr, und Stadtpolizist Gerd Rotschadl dabei, um sich selbst vor Ort ein Bild von der Situation zu machen.

Ohne Umschweife erklären die Schüler, welche Veränderungen sie sich wünschen. „Eine Überdachung für die Bushaltestelle“ zum Beispiel. „Und die großen Steine vor der Haltestelle sollten weg.“ Denn die, so die Schüler, bergen einiges Verletzungs- und Gefahrenpotenzial. „Eine Überdachung für die Bushaltestelle und größere Fahrbahnmarkierungen sind bestimmt machbar“, erklärt Wächter. „Baulich eingreifen ist hier allerdings schwierig.“

Schon im Vorfeld haben die Schüler versucht, Eltern vom zu schnellen Fahren oder Parken im Halteverbot abzuhalten. Allerdings zeigten solche Aufforderungen und Hinweise wenn überhaupt nur kurzzeitig Wirkung. Von polizeilicher Unterstützung erhoffen sich die Schüler und ihre Lehrerin jetzt, dass sich langfristig etwas an der Verkehrssituation vorm Schulgebäude am Berliner Ring tut. „Das darf dann allerdings auch keine einmalige Sache sein“, so Wächter. Daher sind jetzt zwei Aktionen in Planung, bei der die Schüler von der Polizei und dem Team Straßenverkehr unterstützt werden sollen. Zweimal soll deswegen der Verkehr überprüft werden.

Wachrütteln durch Schilder

Die Schüler wollen die Autofahrer mit provokanten Schildern oder gelben und roten Karten ermahnen, langsamer zu fahren und nicht direkt vor der Schule im Auto auf ihre Kinder zu warten. Dass die Mühe auch Wirkung zeigt, sollen die Aktionen vor und nach den Ferien stattfinden. „Hoffentlich tut sich dadurch endlich etwas“, so Julia Hammer.

