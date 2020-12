Das war das Jahr – unser Rückblick

Bergstraße.Es gibt nur wenige Jahre in den 188 Jahren, in denen der Bergsträßer Anzeiger und seine Vorgänger erschienen sind, in dem ein Thema das Leben so dominierte. Das Jahr 2020 wird als das Corona-Jahr in die Historie eingehen. In unserem Jahresrückblick zeigen wir, wie stark das Virus das Leben der Menschen an der Bergstraße, im Ried und im Odenwald in den letzten zwölf Monaten bestimmte – und was abseits von Corona sonst noch geschah.

Für das neue Jahr wünschen wir Ihnen und uns eine baldige Rückkehr zum normalen Leben. Wir berichten auch lieber über spannende politische Debatten, die Erfolge wichtiger Unternehmen, unterhaltsame Kultur- und spannende Sportereignissen. Und so hoffen wir, dass 2021 als das Jahr nach Corona in die Geschichtsbücher eingehen wird.

