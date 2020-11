Hessenwetter.In Hessen ist es am Wochenende überwiegend bewölkt, aber sehr mild. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, ist es am Freitagmorgen in Hessen zunächst nebelig, über den Tag lockert es sich langsam auf. Am Abend kommt es dann stellenweise zu Regen, die Temperaturen liegen zwischen 9 und 13 Grad. In der Nacht zu Samstag ist es meist stark bewölkt und teils regnerisch. Örtlich ist wieder mit Nebel zu rechnen.

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 13.11.2020