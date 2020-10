Datenschutz: Eltern erheben Vorwürfe wegen Schulformularen

Bergstraße.Sie sollen helfen, die Infektionsgefahr an Bergsträßer Schulen einzudämmen, verlangen aber Informationen, die nicht jeder preisgeben will: Formulare, auf denen Eltern von Schülern angeben sollen, ob ihr Kind in den vergangenen 14 Tagen in einem Corona-Risikogebiet war – und falls ja, ob sie einen negativen Test nachweisen können.

Der Kreis Bergstraße als Schulträger hat Vordrucke für solche Formulare zweimal an die hiesigen Schulen verteilt: Einmal gegen Ende der Sommerferien und unlängst für die Zeit nach den gerade laufenden Herbstferien. Die Kinder sollen die ausgefüllten Zettel den Klassenlehrern übergeben.

Auf Nachfrage dieser Zeitung betont aber der Datenschutzbeauftragte des Landes Hessen, dass niemand dazu gezwungen werden kann, diese Schriftstücke auszufüllen. Besorgte Eltern hatten sich in Wiesbaden über das Vorgehen der Kreisverwaltung beschwert.

Nach Angaben der Datenschutzstelle gab es bisher drei Anfragen zu diesem Thema. „Es werden Gesundheitsinformationen abgefragt. Und es gibt auf den Formularen keine Angaben darüber, wo die abgefragten Daten hingehen“, kritisiert der Vater eines Bensheimer Schulkindes.

„Habe ich mich strafbar gemacht?“

Die Formulare beziehen sich auf die hessischen Corona-Verordnungen über die Einreise nach Aufenthalten in ausländischen Risikogebieten und auf die bundesweite Verordnung zur Testpflicht in einem solchen Fall. In den besagten Regelwerken geht es ausdrücklich um ausländische Risikogebiete. Die Rückkehrer müssen sich nach den geltenden Regeln in Quarantäne begeben und testen lassen. Tun sie das nicht und mischen sich unters Volk, drohen hohe Bußgelder. Für die Umsetzung dieser Verordnungen sind aber die Gesundheitsämter und die Ordnungsbehörden zuständig – nicht die Schulen. „Im Grunde fragt die Schule, ob ich mich strafbar gemacht habe. Das geht sie aber nichts an“, sagt der Familienvater.

Nach Ansicht des Hessischen Datenschutzbeauftragten kann eine Abfrage, wie sie die Schulen auf Geheiß des Kreises durchführen, jedenfalls nur auf freiwilliger Basis geschehen. „Für eine Datenerhebung benötigt man eine Rechtsgrundlage. Gibt es eine derartige Rechtsgrundlage nicht, ist die Datenverarbeitung verboten“, teilt er mit.

Ein Hinweis auf Freiwilligkeit fehlt

Für die Erhebung von Daten auf dem Weg der besagten Schulformulare liege eine solche Rechtsgrundlage nicht vor. Diese Hürde könne dadurch überwunden werden, dass die Betroffenen in die Datenverarbeitung einwilligen: „Damit wäre die Datenverarbeitung freiwillig“. Grundlage dafür sei das datenschutzrechtliche Schlagwort „Verbot mit Erlaubnisvorbehalt“. Dass die Angaben freiwillig sind, steht auf den Formularen, die dieser Zeitung vorliegen, nicht.

Er habe gegenüber dem Kreis betont, dass die Landesbehörde favorisiert, die Schüler oder ihre Erziehungsberechtigten mithilfe eines Informationsblattes auf ihre bestehenden Pflichten im Zusammenhang mit dem Infektionsschutz hinzuweisen, anstatt sie Fragebögen ausfüllen zu lassen, teilt der oberste Datenschützer Hessens mit: „Der Kreis will dies künftig so handhaben“.

Die Pressestelle des Kreises bestätigt zwar, dass die Verwaltung nachbessern will. An der Abfrage – die nach ihrer Darstellung ohnehin „auf freiwilliger Basis“ erfolgen sollte – hält sie aber fest. Die Formulare hätten sich bewährt. Zudem sieht die Verwaltung in der Ansage aus Wiesbaden keine Bedenken gegenüber dem Inhalt der Fragebögen selbst. Dennoch solle „der Vordruck jetzt weiter optimiert werden.“ Es sei ein Informationsschreiben erstellt worden, das die Schulen nach eigenem Ermessen nutzen können.

Dem Vater aus Bensheim macht derweil auch der Umstand Sorge, dass Vereine aus der Region das Muster für die Abfrage offenbar übernommen haben. Ein solches Vereinsformular liegt dieser Zeitung vor. Auch hier hält der Datenschutzbeauftragte eine Information anstatt einer Abfrage für angemessen.

