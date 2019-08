Debatte mit Scheer und Lauterbach

Bergstraße.Die Parteimitglieder der Sozialdemokraten wählen im September in einem Mitgliederentscheid eine neue Parteispitze. Grund dafür war der Rücktritt von Andrea Nahles im Juni. Die beiden Bundestagsabgeordneten Nina Scheer und Karl Lauterbach bewerben sich für dieses Amt in einer „Doppelspitze“ und stellen sich am 27. August um 19 Uhr im Bensheimer Hotel Felix vor. Nach der Begrüßung des Kandidaten-Duos durch den Kreisbeigeordneten Karsten Krug werden die beiden Bewerber ihre Vorstellung von der neuen programmatischen Ausrichtung der SPD unter dem Motto „sozial. ökologisch. klar.“ beschreiben. Anschließend findet eine Frage- und Diskussionsrunde statt. red

