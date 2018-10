„Dein Tag für Afrika“ an der Karl-Kübel-Schule

Bergstraße.Der Aktionstag unter dem Motto „Dein Tag für Afrika“ hatte kürzlich an der Karl-Kübel-Schule Premiere. Die Organisation dieser Kampagne wurde von dem Projektteam „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ übernommen und mit großer Resonanz durchgeführt. Mehr als 350 Schüler aus allen Schulformen der Karl-Kübel-Schule beeindruckten durch ihr vielfältiges Engagement: Anstatt in der Schule zu „büffeln“, nahmen sie einen bezahlten Tagesjob an, erledigten Hilfsarbeiten für Eltern, Großeltern oder Freunde, sammelten Spenden oder überzeugten durch kreative Klassenprojekte. Dies taten sie mit dem Ziel, auch anderen Kindern und Jugendlichen eine Zukunftsperspektive zu eröffnen, indem sie ihnen mit Hilfe ihrer Spende Bildungswege zugänglich machen. Zudem sammelten die Schüler durch die Teilnahme an diesem Projekt positive Erfahrungen für sich persönlich, gewannen vielfältige Einblicke und manch einer knüpfte gar die ersten Kontakte zu einem möglichen künftigen Ausbildungs- oder Praktikumsbetrieb.

Kontakte für Praktikum geknüpft

Lara, 17 Jahre, arbeitete in einem mittelständigen Unternehmen und erledigte dort die Ablage. Sie passte hervorragend ins Team und stellte erste Kontakte für ein Praktikum Ende des Schuljahres her.

Sofia, 17 Jahre, erhielt erste Einblicke in den Beruf einer Medizinischen Fachangestellten, durfte kleinere Bürotätigkeiten erledigen und hatte viel Spaß an diesem Tag.

Jeanne, 17 Jahre, nutzte die Möglichkeit, ihren ursprünglich selbst besuchten Kindergarten und ganz besonders ihre alten Erzieherinnen auf eine andere Art und Weise kennenzulernen. Sie spielte und bastelte mit den Kindern und sammelte Spenden von den Eltern der Kindergartenkinder.

Den vielen Schülern war gemeinsam, dass sie etwas für einen guten, sinnvollen Zweck tun wollten. Sie wollten zeigen, dass ihnen das Schicksal der Kinder und Jugendlichen in afrikanischen Ländern keineswegs gleichgültig ist. Bildung sehen sie als die Grundlage für eine gute und selbstbestimmte Zukunft. Dieses Verständnis motivierte dazu, Bildungsprojekte durch ihre aktive Arbeit finanziell zu unterstützen.

Unser „Tag für Afrika“ unter dem Motto „Wir sind viele“ verstetigt wichtige Leitlinien der Karl-Kübel-Schule: „Wir tragen Verantwortung, gestalten gemeinsam die Zukunft und leben die Vielfalt an unserer Schule. Gegenseitige Achtung und Anerkennung, vielfältiger kultureller und persönlicher Lebensweisen prägen das Bild der Karl Kübel Schule“ (Zitat aus dem Schulprogramm).

Geld für Ruanda und Uganda

Der von den Schülern erwirtschaftete Betrag in Höhe von 4905,46 Euro wird unterschiedlichen Bildungsprojekten in Afrika zu Gute kommen. So wird die Hälfte des Geldes an den Verein Focus in Viernheim gespendet, der unter anderem das Projekt „un enfant – un arbre“ in einer Partnergemeinde in Burkina Faso unterstützt. Die andere Hälfte des Geldes wird an Bildungsprojekte der Aktion Tagwerk in den Ländern Ruanda, Uganda und Simbabwe vergeben. Das Team freut sich bereits jetzt auf eine weitere Teilnahme im kommenden Schuljahr. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 24.10.2018