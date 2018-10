Dekan Arno Kreh bleibt im Amt

Bergstraße.Arno Kreh bleibt Dekan des Evangelischen Dekanats Bergstraße. Die Dekanatssynode hat den 60-Jährigen bei ihrer jüngsten Tagung in Gadernheim mit großer Mehrheit für eine zweite Amtszeit gewählt. Zu stellvertretenden Dekanen wurden Pfarrer Karl Hans Geil und Pfarrerin Silke Bienhaus gewählt.

Auf Arno Kreh entfielen 58 von 69 abgegebenen Stimmen bei sechs Enthaltungen, vier Gegenstimmen und einer ungültigen Stimme. Vor der Entscheidung der Synode hatten sich bereits die Kirchenleitung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau sowie der Dekanatssynodalvorstand – das geschäftsführende Gremium des Dekanats – für Krehs Wiederwahl ausgesprochen.

Pröpstin Karin Held würdigte vor der Synode Krehs „zuverlässigen und präsenten Führungsstil und sein engagiertes und profiliertes Auftreten“. Arno Kreh hat das Amt seit Januar 2014 inne. „Es kommt darauf an, Kirche auch in Zukunft so zu gestalten, dass sie nah und verlässlich bei den Menschen ist“, sagte er in seiner Bewerbungsrede. „Netzwerke und nachbarschaftliche Kooperationen können dabei die Arbeit der einzelnen Gemeinden unterstützen.“

Über den Kirchturm hinausblicken

Kreh plädierte dafür, über den eigenen Kirchturm hinauszublicken und an der Seite derer zu stehen, die Unterstützung benötigten. „Kirche sollte in der Öffentlichkeit präsent sein, gesellschaftliche Themen aufgreifen und, wo nötig, Stellung beziehen“, betonte der Dekan. Es gehe dabei nicht um Parteipolitik, sondern um Grundfragen der Gesellschaft.

Mit Blick auf die Auflösung des Nachbardekanats Ried und der Eingliederung von zehn Kirchengemeinden des südlichen Rieds ins Dekanat Bergstraße Anfang nächsten Jahres sprach sich Kreh dafür aus, „unterschiedliche Kulturen wahrzunehmen“ und damit die Voraussetzung für eine gute Arbeitsatmosphäre zu schaffen. „Die Eingliederung der Ried-Gemeinden ist keine Last für uns. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit“, sagte Kreh bei der Synodentagung, zu der auch zahlreiche Gäste aus dem Dekanat Ried gekommen waren.

Der Dekan des Dekanats Ried, Karl Hans Geil, wurde mit 70 Stimmen, bei fünf Enthaltungen sowie einer Gegen- und einer ungültigen Stimme zum neuen stellvertretenden Dekan gewählt. Er tritt sein Amt am 1. Januar an. „Sie haben die Gewähr, dass Sie mich nicht für eine Ewigkeit wählen“, sagte der 62-Jährige zu den Synodalen.

Silke Bienhaus, Pfarrerin der Heppenheimer Christuskirchengemeinde und der Klinikseelsorge, wurde mit 58 von 70 abgegebenen Stimmen ebenfalls zur stellvertretenden Dekanin gewählt. Zu verzeichnen waren acht Gegenstimmen und eine Enthaltung. Die 54-Jährige, die seit neun Jahren dem Dekanatssynodalvorstand angehört, tritt die Nachfolge von Pfarrer Hermann Birschel (Zotzenbach) an, der Ende März in Ruhestand geht.

Zu Umweltbeauftragten des Dekanats, die sich den Themen Klimaschutz, Nachhaltigkeit und öko-fairer Einkauf widmen sollen, wurden Lupold von Lehsten (Schönberg-Wilmshausen) und Fritz Loseries (Lorsch) berufen. Der Reichenbacher Pfarrer Jan Scheunemann wurde einstimmig zum neuen Jugendpfarrer gewählt. Er tritt die Nachfolge von Markus Eichler aus Viernheim an. „Die Konfirmanden- und Jugendarbeit war für mich die Hauptmotivation, den Pfarrberuf zu ergreifen“, sagte der 35-Jährige.

Kira Singer und Franziska Fertig präsentierten die Arbeit der Evangelischen Jugendvertretung im Dekanat und sparten dabei nicht mit Kritik. „Manchmal haben wir den Eindruck, dass Gedanken von Jugendlichen erst dann Beachtung finden, wenn sie von Erwachsenen wiederholt werden“, sagte Singer. Fertig warf die Frage auf, warum Konfirmanden beim Gottesdienst zumeist in der ersten Reihe sitzen müssten: „Sie kommen sich dabei vor, als ob sie unter Beobachtung stünden.“ Beide appellierten an die Kirchengemeinden, die Jugendvertretung stärker als bisher einzubinden.

Es fehlt der Nachwuchs

Lebhaft diskutiert wurde die bevorstehende Pfarrstellenbemessung, die die Zuweisung der Pfarrstellen an die Kirchengemeinden regelt. Denn angesichts des Mitgliederrückgangs werden auch in Zukunft Pfarrstellen gestrichen. Der Vorsitzende der Dekanatssynode, Präses Michael Wörner, machte deutlich, dass dies nicht an finanziellen Einsparungen, sondern am fehlenden theologischen Nachwuchs liege.

In den kommenden Jahren werde es deutlich mehr Ruhestandsversetzungen als neue Pfarrer geben. Über den Vorschlag des Dekanatssynodalvorstands zur Pfarrstellenbemessung wird die Dekanatssynode bei ihrer Tagung am 15. Februar in Lampertheim entscheiden. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 29.10.2018