In der anschließenden Diskussion regten Synodale an, dass Kirchengemeinden Familien ermöglichen sollten, gemeinsame freie Zeit mit den Kindern verbringen zu können. So sei in jüngster Zeit zu beobachten, dass Eltern ihre Kinder nicht nur zum Kindergottesdienst bringen, sondern dableiben, um mit ihnen gemeinsame Erfahrungen zu sammeln.

Dekan Arno Kreh betonte, dass der Schutz des freien Sonntags auch deshalb so wichtig sei, damit Familien gemeinsame freie Zeit verbringen könnten. Die EKHN bereite für den Herbst eine Impulspost an alle evangelischen Haushalte vor, die den Sonntagschutz zum Thema mache. „Wir werden in diesem Jahr zudem nicht nur regelmäßige Treffen, sondern auch eine Frühstückskirche für Alleinerziehende und ihre Kinder anbieten“, kündigte der Bergsträßer Dekan an.

Familie ist nach Angaben des Superintendenten Andreas Berger auch im Bergsträßer Partnerkirchenkreis Eisleben-Sömmerda ein großes Thema. „Bei uns sind nur zehn Prozent der Kinder getauft‘“, sagte Berger in seinem Grußwort vor der Synode. Sein Kirchenkreis habe deshalb einen Kleinbus als mobile Kinder- und Jugendkirche eingerichtet, der Schulen und Treffpunkte von Kindern und Jugendlichen ansteuere.

Einstimmig beauftragte die Synode den Dekanatssynodalvorstand, bei den regionalen Geldinstituten Widerspruch gegen die Einstufung der Kirchen als Geschäftskunden einzulegen. Die Kirchengemeinden würden bisweilen nicht mehr wie gemeinnützige Organisationen behandelt und müssten höhere Gebühren bezahlen – auch für Münzeinzahlungen. Würden Kollekten wie beispielsweise die 3600 Euro, die in den Kirchengemeinden bei einem Sonntagsgottesdienst für die Tafel gesammelt wurden, als Münzgeld eingezahlt, wären allein 72 Euro an Gebühren fällig. Die Kirche engagiere sich für die Allgemeinheit. Die Kirchensteuer werde sinnvoll angelegt, sagte der Beigeordnete der Gemeinde Wald-Michelbach, Peter Bihn in seinem Grußwort.

Die Dekanatssynode, die von Präses Dr. Michael Wörner geleitet wurde, ist das regionale „Kirchenparlament“ für die rund 70 000 evangelischen Christinnen und Christen im Dekanat Bergstraße. Es tagt in der Regel zweimal im Jahr. red

