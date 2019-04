Dekanat lädt zu großem Tauffest ein

Bergstraße.Das hat es an der Bergstraße bislang nicht gegeben: Das Evangelische Dekanat lädt für den 25. August (einen Sonntag) zu einem großen Tauffest unter freiem Himmel am Bensheimer Badesee am Berliner Ring ein. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

An einem besonderen Ort

„Wir wollen den Täuflingen und ihren Familien die Möglichkeit bieten, die Taufe an einem besonderen Ort und auf ganz besondere Weise zu erleben“, betont Dekan Arno Kreh. „Die Erfahrungen in unseren Nachbardekanaten haben gezeigt, dass sich mit einem solchen Tauffest besonders Menschen angesprochen fühlen, die sich bislang nicht zu einer Taufe entschließen konnten oder abwarten wollten, bis ihr Kind älter ist“.

Bei den bisherigen Tauffesten hatten viele der beteiligten Familien erklärt, dass sie die Taufe als besonders sinnlich erlebten und das Tauffest einen fröhlichen Charakter hatte. Sie fühlten sich – über ihre eigene Familie hinaus – als Teil einer größeren Gemeinschaft.

Umfragen haben ergeben, dass Alleinerziehende ein großes Interesse daran haben, ihr Kind taufen zu lassen. Viele unterließen dies aber, weil sie sich öffentlich nicht als „unvollständige“ Familie zeigen wollten. Deshalb versteht das Bergsträßer Dekanat nach eigenen Angaben das Tauffest als unterstützendes Angebot besonders für Alleinerziehende.

Feierlicher Rahmen

Mit dem Tauffest am Badesee will das Evangelische Dekanat Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen einen feierlichen Rahmen bieten, sich für die Taufe zu entscheiden. Auf die Täuflinge beziehungsweise ihre Familien kommen keine Kosten zu. Sie haben die Möglichkeit, sich am Taufbecken auf traditionelle Weise taufen zu lassen oder durch Untertauchen im Badesee.

Das Tauffest beginnt am 25. August um 10 Uhr. Für die festlichen Klänge während des Gottesdienstes werden die Musiker Clemens Bittlinger und Adax Dörsam sorgen. Im Anschluss gibt es Brezel und Getränke. Wer mag, darf sich einen eigenen Picknickkorb mitbringen. Tische und Bänke werden gestellt. red

