Demo und Streik am Freitag

Bergstraße.Das Klimabündnis Bergstraße ruft in einer Pressemitteilung zur Teilnahme am globalen Klimastreik am kommenden Freitag, 20. September, auf. Unter dem Motto „#alleFürsKlima“ sollen Bürger, Unternehmen, Organisationen und Bildungseinrichtungen demnach ihre Arbeit für ein bis zwei Stunden ruhen lassen und sich um 12 Uhr der Demonstration in Bensheim anschließen. „Zeitgleich zur Tagung des Klimakabinetts in Berlin und kurz nach der Abstimmung über den Antrag auf Klimanotstand im Kreis Bergstraße soll so den klimapolitischen Forderungen der Fridays-For-Future-Bewegung Nachdruck verliehen werden“, heißt es in der Pressemitteilung.

Beginn um 12 Uhr in Bensheim

In der „Week for Climate“ streiken in über 120 Ländern und mehr als 1500 Städten weltweit viele Menschen für einen ambitionierten Klimaschutz, so auch in Bensheim. „Dazu versammeln wir uns am Freitag um 12 Uhr vor dem Bensheimer Rathaus und ziehen anschließend gemeinsam zum Beauner Platz. Da die Demonstration bis mindestens 14 Uhr gehen wird, ist es natürlich auch möglich, während ihres Verlaufs dazuzustoßen“, erklärt Luc Châtelais von Fridays For Future Bensheim.

Die Bensheimer Streikankündigung finden Interessierte im Internet unter www.klimabuendnis-bergstrasse.de.

Parents For Future in ganz Deutschland haben für die Streikteilnahme von Unternehmen und Organisationen Printmedien entwickelt, darunter beispielsweise Ladenschilder, auf denen Läden oder Firmen ihre Schließzeiten zum Streik am 20. September eintragen können. (www.parentsforfuture.de).

Außerdem können Firmenwebsites, Internetshops und Social-Media-Kanäle für den Streikaufruf genutzt und während des Streiks komplett abgeschaltet werden. Infos dazu gibt es im Internet unter www.shutdownforclimate.de.

Bereits jetzt haben nach Angaben der Organisatoren mehr als 2000 Unternehmen, Verbände und Organisationen in Deutschland ihre Unterstützung zum globalen Streik zugesagt. Im Kreis Bergstraße beteiligen sich laut der Pressemitteilung bisher: ADFC, BUND, DGB und DGB-Jugend, GEW, Energiegenossenschaft Starkenburg, die Bürgersolarberatungen, Bündnis 90/Die Grünen und Grüne Jugend, SPD und Jusos, Die Linke, Freie Wähler, Attac, Lernen im Aufbruch sowie Plant for the Planet.

Dekanat beteiligt sich

Auch die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) will sich am weltweiten Klimastreik der Fridays-For-Future-Bewegung am 20. September beteiligen. Die Evangelische Jugend und das Evangelische Dekanat Bergstraße wollen die Proteste laut einer Pressemitteilung aktiv unterstützen.

Das Heppenheimer Haus der Kirche, der Dekanatssitz, wird daher am 20. September von 11 bis 14.30 Uhr geschlossen. Die Mitarbeitenden werden sich in dieser Zeit der geplanten Demonstration in Bensheim anschließen.

Bei der Demonstration in Bensheim will die Evangelische Kirche Flagge zeigen und einen „evangelischen Block“ bilden. Die Hauptamtlichen von Dekanat und Kirchengemeinden sowie viele ehrenamtlich engagierte Kirchenmitglieder werden mitdemonstrieren. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 17.09.2019