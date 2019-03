Demokratie auf dem Stundenplan

Bensheim.An der Geschwister-Scholl-Schule, die Schülerinnen und Schüler aus mehr als 50 Nationen besuchen, wird seit 2008 der Geschwister-Scholl-Gedenktag alljährlich am 22. Februar begangen, dem Hinrichtungstag von Sophie und Hans Scholl sowie Christoph Probst. Ein Jahr später trat die Schule dem Netzwerk „Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“ bei.

In allen Klassen und Kursen wird an diesem Tag mindestens in einer Unterrichtsstunde das Vermächtnis der Weißen Rose aufgearbeitet. Das können historische Themen sein, aber auch Themen zu Problemfeldern der Gegenwart, die im Sinne der Anliegen von Sophie und Hans Scholl betrachtet werden.

Am 1. Dezember 1966 beschloss die Bensheimer Stadtverordnetenversammlung die neue Volksschule in der Weststadt nach den Geschwistern Scholl zu benennen. Der Name soll der „Absicht Ausdruck geben, an der noch jungen Tradition der freiheitlichen Demokratie festzuhalten und allen Angriffen auf sie entgegenzutreten“, heißt es im Protokoll. Dieser Anspruch hat bis heute Gültigkeit.

Im Eingangsbereich des Haupteingangs der Kooperativen Gesamtschule befindet sich eine Gedenktafel mit einem Zitat aus dem fünften Flugblatt der Weißen Rose. Sie wurde 1983 anlässlich des 40. Jahrestages der Hinrichtung eingeweiht. „Freiheit der Rede, Freiheit des Bekenntnisses, Schutz des einzelnen Bürgers vor der Willkür verbrecherischer Gewaltstaaten, das sind die Grundlagen des neuen Europa.“

Informationen aus erster Hand

Das erste Zeitzeugengespräch fand 1984 mit dem Widerstandskämpfer Karl Schild aus Offenbach statt. 1985 besuchte Anneliese Knoop-Graf, die Schwester Willi Grafs, einem weiteren Mitarbeiter der Weißen Rose, erstmals die Geschwister-Scholl-Schule Bensheim. Insgesamt war sie acht Mal Ehrengast. 2009 wurden in ihrem Beisein Flure und Plätze des Schulareals nach Personen des Widerstandes, auch aus der Region, benannt, etwa Fritz Bockius, Jakob Kindinger oder Gretel Maraldo.

Gern gesehene Gäste waren der 1927 in Bensheim geborene Auschwitz-Überlebende Jerry Rosenstein oder Schwester Theodolinde Katzenmaier OSB, die im Frauen-KZ Ravensbrück inhaftiert war, oder der Dachau-Priester Benedikt Rodach. Neben weiteren Zeitzeugen wie dem Résistance-Kämpfer Peter Gingold, dem Fuldaer Oberbürgermeister Wolfgang Hamberger oder der jüdischen Zeitzeugin Henriette Kretz wurden in den letzten Jahren auch Autorinnen und Autoren zu Lesungen eingeladen, etwa Julian Aicher, Sohn von Sophie und Hans Scholls Schwester Inge; Milena Baisch, Lilo Beil, Eckehardt Diedrich, Eugen Herman-Friede, Fritz Kilthau, Johannes Krämer, Dirk Reinhardt, Jutta Schubert, Almut Seiler-Dietrich oder Hans Bodo Welker.

Lokale Akteure machen mit

Auch die SV, die gewählte Schülervertretung, war stets in die Planung des Scholl-Gedenktages eingebunden. 2008, am 65. Jahrestag der Hinrichtung der Namensgeber, organisierte sie eine Menschenkette um das Schulareal. Walter Renneisen und Jochen Nix führten eine Theaterlesung zu „Empfänger unbekannt“ von Kressmann Taylor durch. 2013 wurde der Film „Blut muss fließen. Undercover unter Nazis“ im Beisein des Regisseurs Peter Ohlendorf gezeigt. Die SV führte eine Flugblattaktion in heutiger Zeit durch zu Themen wie Meinungsfreiheit, Länder mit Unterdrückung, Asyl und Alltag sowie eine Video-Installation. In der Straße der Weißen Rose errichtete sie zwei Tore: Tor der Toleranz - Tor der Intoleranz, das „zugemauert“ wird.

Kooperiert wurde mit lokalen Organisationen wie Amnesty International, Geschichtswerkstatt Jakob Kindinger, Fabian Salars Erbe. Toleranz & Zivilcourage e.V., Initiative gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit im Kreis Bergstraße oder Synagogenverein Auerbach beziehungsweise mit der Erich-Maria-Remarque-Gesellschaft Osnabrück.

Die besonderen Veranstaltungen am Geschwister-Scholl-Gedenktag bezogen sich nicht ausschließlich auf Themen zur NS-Diktatur, sondern auch zur DDR. Die Bürgerrechtler Wolfgang Templin und Hans Schwenke waren 1999, Fritz Richter 2004 zu Gast. Franz-Josef Schäfer

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 21.03.2019