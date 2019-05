Bergstraße.Wolfgang Freudenberger, Vorsitzender der parteienübergreifenden Europa-Union im Kreis Bergstraße, hat sich kurz vor dem Urnengang am Sonntag mit einem Wahl-Aufruf unter dem Motto „Demokratie lebt vom Mitmachen – 40 Jahre Direktwahl des Europaparlaments!“ zu Wort gemeldet.

„Am 26. Mai ist Europawahl und mit unserer Wahlentscheidung bestimmen wir den künftigen Kurs der europäischen Politik entscheidend mit“, sagt Freudenberger. „Dieses Mal steht besonders viel auf dem Spiel, denn wir müssen in der EU nicht nur dringend gemeinsame Antworten auf große Zukunftsthemen wie Klimawandel und Digitalisierung finden, sondern die Europäische Union auch selbst vor der Zerstörung von Innen durch Populisten und Nationalisten schützen“, so der Kreisvorsitzende.

„Proeuropäische Parteien wählen“

Deshalb fordere die Europa-Union in ihrem Wahlaufruf dazu auf, demokratische und proeuropäischen Parteien zu wählen. „Es ist nämlich nicht egal, ob ich wählen gehe oder wem ich meine Stimme gebe“, unterstreicht Wolfgang Freudenberger. Denn selbst unter den proeuropäischen Parteien gebe es große Unterschiede. Es sei wichtig, dass man sich für die Partei entscheide, die am besten die eigenen Werte und Ziele vertrete.

Die Europa-Union habe seinerzeit dafür gekämpft, dass das Europäische Parlament von den Bürgern direkt gewählt werde. An der ersten Direktwahl 1979 beteiligten sich fast 66 Prozent der Wahlberechtigten – und das, obwohl das Europaparlament damals in der Gesetzgebung vor allem eine beratende Funktion hatte.

„Wahlbeteiligung steigern“

Heute sei das anders. In fast allen Politikbereichen entscheide das Europäische Parlament zusammen und gleichberechtigt mit dem Ministerrat. Da verwundere es schon, dass bei der letzten Wahl nur knapp 48 Prozent der Deutschen wählen gingen, so Freudenberger. „Das darf dieses Mal nicht noch einmal passieren“, so der Kreisvorsitzende.

„Lassen Sie uns am Sonntag alle gemeinsam unsere Stimme für ein starkes Europäisches Parlament abgeben. Gehen Sie zur Wahl und laden Sie auch Ihre Freunde und Bekannten dazu ein, denn Demokratie lebt vom Mitmachen“, so Wolfgang Freudenberger abschließend. red

