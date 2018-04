Den frischgebackenen Eltern von Anfang an zur Seite stehen

Anzeige

Ein dicht gewobenes Netz

Die beiden monatlichen Hebammensprechstunden in Fürth und Mörlenbach, sowie die Elternsprechstunde in Biblis haben jetzt Zuwachs erhalten. Seit März können Eltern in Lampertheim jeweils am ersten Montag im Monat zwischen 9.30 Uhr und 11.30 Uhr bei der Säuglingssprechstunde in den Räumen der Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche vorsprechen. Ansprechpartnerin ist die Familien-, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin Sandra Düringer. Nächster Termin ist Montag, 2. Mai.

Diana Stolz, Erste Kreisbeigeordnete und für das Jugendamt zuständige Dezernentin, und die Jugendamts-Mitarbeiter Ulrich Schneider, Renate Dörr und Georgeta Ensinger stellten in einem Pressegespräch im Landratsamt das dicht gewobene, „am Kind orientiere Netzwerk Frühe Hilfen“ mit seiner breiten Angebotspalette von Säuglingsberatungsstunden, Präventionsarbeit, Vorträgen und Fachveranstaltungen vor. Mit im Boot sitzen neben vielen anderen alle Akteure des Gesundheitswesens, die Kliniken im Kreis und den benachbarten Kommunen sowie die Drop In-Treffs in der Region. Koordinator und Anlaufstelle ist das Jugendamt.

Eine Vorreiterrolle übernommen

Gerade bei der Etablierung der inzwischen überregional verbreiteten Angebote im ersten Lebensjahr hat der Kreis Bergstraße eine Vorreiterrolle übernommen, wie Stolz zufrieden mitteilte. Als weitere flankierende Maßnahmen nannte sie die Einstellung eines Kinderschutzkoordinators und die Verpflichtung ausgebildeter Tageseltern, Auffälligkeiten bei den ihnen anvertrauten Kindern zu melden.

„Unser Anliegen ist es, so früh es irgendwie geht Hilfen anzubieten, um Eltern in die Lage zu versetzen, ihre Kinder bestmöglich zu versorgen. Kinderschutz steht ganz weit oben auf unserer Agenda“, bekräftigt die Dezernentin.

Und Ulrich Schneider vom Jugendamt des Kreises Bergstraße ergänzt: „Prävention ist der beste und gleichzeitig der preiswerteste Kinderschutz.“ Oftmals seien Eltern überfordert, verunsichert oder überlastet: „Es ist wichtig, dass sie lernen, mit der Situation umzugehen, Techniken zu lernen und Sicherheit zu bekommen.“

Neben Informations- und Beratungsangeboten, Hebammensprechstunden und Elternkursen umfasst das „Frühe-Hilfen“-Programm unter anderem gezielte Präventionsprojekte wie die Unterstützung von Familienhebammen und Kinderkrankenpflegerinnen im ersten Lebensjahr. Eine digitale Broschüre informiert Schwangere über Adressen und Hilfsangebote im Kreis.

