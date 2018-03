Den Schritt ins Arbeitsleben geschafft

Anzeige

Bergstraße.Agnieszka Porwoll hat nicht nur die Urkunde, sondern bereits einen Vertrag in der Tasche: Sie strahlt mit ihren Kollegen bei der Feier im Briebelsaal des Bürstädter Altenheims St. Elisabeth um die Wette. Alle sind froh und stolz, ihren Qualifizierungskurs beim Caritasverband bewältigt zu haben. Im Fokus stehen dabei Altenpflege, Betreuung von demenzkranken Menschen und Hauswirtschaft. Es haben nicht nur alle neun bestanden, sondern auch „mit großem Erfolg“, wie Jobcoach Silvia Haußer betont.

Sieben Frauen und zwei Männer haben über ein halbes Jahr lang Theorie gebüffelt. Parallel arbeiten sie ein Jahr lang in einer Einrichtung mit. Agnieszka Porwoll (37) etwa war in Lampertheim in Mariä Verkündigung tätig – und bleibt nun auch dort. „Ich werde im Sozialbereich als Alltagsbegleiterin arbeiten“, erzählt sie stolz. Sie hätte selbst nicht gedacht, dass sie so nahtlos weitermachen kann – dann mit Gehalt.

Kooperation von Caritas und Neue Wege Seit 13 Jahren bietet der Caritasverband mit dem Eigenbetrieb „Neue Wege Kreis Bergstraße – Jobcenter“ das Qualifizierungsprojekt an. Der Schwerpunkt liegt auf stationärer und ambulanter Altenpflege, Betreuung demenzkranker Menschen und Hauswirtschaft. Angesprochen werden Menschen, die den Wiedereinstieg ins Berufsleben wagen wollen. Zwölf Monate arbeiten die Teilnehmer in verschiedenen Einrichtungen mit. Möglich sind die Caritas-Altenheime in Bürstadt, Bensheim und Einhausen, das Alten- und Pflegeheim Mariä Verkündigung Lampertheim, das Seniorenzentrum Mörlenbach sowie die Caritas Sozialstationen. In 210 Theoriestunden lernen die Teilnehmer Wichtiges zum Thema Pflege und Hauswirtschaft. Mit ihrem Zertifikat können die Absolventen als Helfer in der Hauswirtschaft, als Pflegehelfer, Betreuungsassistent oder als Alltagsbegleiter arbeiten. Manche nutzen es auch, um danach direkt eine Ausbildung zu beginnen: zum Altenpflegehelfer oder zum Altenpfleger. Anmeldungen für den neuen Kurs, der im April beginnt, sind bei Dorothee Spieß und Silvia Haußer im Caritas-Zentrum möglich: Klostergasse 5a, 64625 Bensheim oder unter 06251 / 854251 52. cos/sm

Mit den Kindern gelernt

Sabrina Milwa strahlt mit ihr. Die 33-Jährige wird allerdings noch ein halbes Jahr in St. Elisabeth in Bürstadt bleiben, denn sie hat zwar die Theorie bestanden, aber erst ein halbes Jahr Praxis geschafft. Das scheint ihr aber nichts auszumachen, denn die Lampertheimerin fühlt sich wohl in Bürstadt. Vor allem ist sie erleichtert, dass sie die Prüfung geschafft hat. „Meine Kinder mussten für die Schule lernen, und ich musste auch lernen. Das hat gut geklappt und mir auch Kraft gegeben“, sagt die 33-Jährige. „Sie haben immer gesagt: ,Mama, du schaffst das!’“