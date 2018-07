Anzeige

Weinheim.Die Frist ist längst abgelaufen: Der neue Eigentümer und Investor für die Hildebrandsche Mühle in Weinheim sollte bis zum 15. Juni die alte, denkmalgeschützte Villa neu einrüsten, damit das Bauwerk der Witterung standhalten kann. Wenn nicht, wurde seinerzeit von der Verwaltung ein Zwangsgeld angedroht. Passiert ist nichts, die alte Villa, die zusehends verfällt, steht immer noch „nackt“ da.

Stattdessen wurde nun ein Gutachten angefertigt. Es ist ein sehr umfangreiches Schriftstück, das sich mit dem Zustand des Gebäudes befasst und aufzeigt, ob die alte Villa im Sinne des Denkmalschutzes überhaupt noch zu sanieren ist. Die Unterlagen liegen der Stadtverwaltung Weinheim als Untere Denkmalschutzbehörde vor, aufgrund der Fülle dürfte die Vorprüfung mehrere Tage dauern. Das letzte Wort aber hat das Landesamt für Denkmalpflege als zuständige Behörde, die über die Denkmaleigenschaft der Villa entscheiden muss.

Es ist die alles entscheidende Frage, wie es mit dem Areal am östlichen Stadteingang weitergeht. Denn mit Blick auf den Denkmalschutz geht es auch um wirtschaftliche Belange. Ist es dem Investor zuzumuten, nach den strengen Richtlinien des Denkmalschutzes die alte Villa zu sanieren? Oder machen ein Abriss und die damit verbundene Neuentwicklung des Gebietes mehr Sinn? Fragen, die in der Vergangenheit immer wieder gestellt wurden, auch wenn seit Jahren an dem Denkmalschutz für das Gebäude festgehalten wurde. Die Frage nach dem Denkmalschutz ist nicht unerheblich, denn es geht nicht nur um die Villa; mit ihrem Schicksal ist auch das des angrenzenden und prägenden Siloturms eng verknüpft. Die Denkmaleigenschaften beider Gebäude sind miteinander verbunden, fällt die Villa, dann fällt auch der Turm.