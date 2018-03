Anzeige

Zum Wachstum in Bensheim im laufenden Jahr kommen für einen Standort stets wichtige Investitionen. „Wir werden auch weiter in unsere Forschung und Entwicklung investieren – jährlich fließen rund 50 Millionen Euro in die Entwicklung neuer Produkte und Lösungen“, rechnete Geil vor. Auch in die Produktionslinien werde weiter investiert. Um die Marktführerschaft in der Instrumentenfertigung weiter zu stärken, plant das Unternehmen, die Produktion von Turbinen der Marke Midwest von Chicago nach Bensheim zu verlagern (der BA hat berichtet).

Wenn Konzernchef Donald Casey nach seiner Europa-Inspektionsreise Ende kommender Woche wieder nach Hause in die Konzernzentrale kommt, dürften ihn weniger gute Nachrichten erwarten. Denn dann muss er erst einmal dafür sorgen, dass das Unternehmen seinen Jahresabschluss für 2017 bei der Börsenaufsicht abgibt. Das ist nämlich nicht in der vorgeschriebenen Zeit gelungen, wie Dentsply Sirona gestern am US-Stammsitz in York im Bundesstaat Pennsylvania mitteilte. Drei Gründe führt das Unternehmen an. Erstens Abschreibungen auf bestimmte Abteilungen (CAD/CAM, bildgebende Systeme und Behandlungseinheiten). Zweitens negative Auswirkungen der US-Steuerreform von Präsident Donald Trump im Dezember vergangenen Jahres und drittens der Wechsel an der Konzernspitze. Casey löste mit Wirkung zum 12. Februar den bisherigen Interimschef Mark Thierer ab.

Im 2017er Abschluss steht zwar ein Umsatzwachstum von 6,6 Prozent auf 3,99 Milliarden Dollar (3,2 Milliarden Euro), aber auch ein Nettoverlust von 1,5 Milliarden Dollar. Der Verlust, der keine Auswirkungen auf Liquidität, Kreditvereinbarung mit Banken und operatives Geschäft hat, setzt sich ebenfalls aus drei Komponenten zusammen. Neben den Folgen der US-Steuerreform und den Wechselkursen kommen noch „Veränderungen in den Vorhersagen der operativen Performance im Ausrüstungsgeschäft“ dazu, wie es heißt.

Früheren Angaben zufolge resultiert ein Teil der Abschreibungen aus dem Zusammengehen von Dentsply – einem Hersteller von Verbrauchsmaterialien wie Zahnfüllungen und -implantate – und Sirona im Jahr 2016. Sirona, bis 1997 eine Tochter von Siemens, hat seine Wurzeln und Stärken in der Gerätetechnik (medizintechnische Ausrüstung von Zahnarztpraxen). Das Unternehmen ging vor zwei Jahren in Dentsply auf, war aber bei der Fusion offenbar weniger wert als gedacht. Daher die Abschreibungen.

Trotz der finanziellen Unbilden ist Konzernchef Casey zuversichtlich. „Meine ersten Tage bei Dentsply Sirona haben meinen Glauben bestärkt, dass dies ein großartiges Unternehmen in einer attraktiven Branche ist“, heißt es in einer Mitteilung. Als anstehende Prioritäten kündigte er Wachstum und operative Verbesserungen an. Letzteres ist eine landläufige Umschreibung für höhere Renditen. Die Abschreibungen hat er nächstes Jahr jedenfalls nicht mehr am Hals. Und das Tagesgeschäft läuft mit einer operativen zweistelligen Rendite recht gut.

