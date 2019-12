Der BA-Newsletter ist umgezogen

Finanzausschuss

„Lorsch ist ein optimaler Standort für ein Gymnasium“

Eine interessante Wendung nahm am Dienstagabend eine Diskussion im Finanzausschuss. Denn wenige Minuten nachdem Dirk Sander im Namen der SPD-Fraktion beantragte, 200 000 Euro an Planungskosten für den Bau einer Mehrfeldhalle in ...