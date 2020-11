Unser heutiges historisches Motiv hat ein unbekannter Fotograf vor etwa 100 Jahren mit seiner Kamera festgehalten. Das Bild zeigt die Grieselstraße in Bensheim in Blickrichtung Süden. Noch stehen die Vorgängergebäude des Hauses Augartenstraße 13, in dem heute die Geschäftsstelle der DJK-SSG Bensheim untergebracht ist. Da dieses Haus im Jahre 1923 erbaut wurde, muss das Bild in den Jahren zuvor

...