Der erste Impftermin führte nach Lorsch

Bundesweite Maßnahme lief am Sonntag auch im Kreis Bergstraße an / Wie schnell es weitergeht, hängt von der Anlieferung des Serums ab

Der umgerüstete Rettungswagen des Bergsträßer Corona-Impfteams zog viele interessierte Blicke auf sich, als er am Sonntagmorgen auf seiner ersten Dienstfahrt von der Mannheimer Straße in die Einfahrt zum Johanniterhaus in Lorsch einbog. Eine Passantin unterbrach ihren morgendlichen Spaziergang und blieb stehen. „Ach, schau mal“, sagte sie zu ihrem Hund, als sie an dem Gefährt in schwarzer Schrift ...