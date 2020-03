Der Ex-Landrat als kritischer Beobachter

Bergstraße.Einen Empfang anlässlich seines 80. Geburtstags am morgigen Sonntag, ausgerichtet vom Kreis Bergstraße, habe er dankend abgelehnt, sagt Ex-Landrat Dietrich Kaßmann: „Es gab schon einen zu meinem 70. Geburtstag. Ich bin da mehr für Demut“.

Er habe der jetzigen Kreisspitze einen Gegenvorschlag gemacht, der aber nicht auf Zustimmung getroffen sei, erläutert der Sozialdemokrat, der von 1985 bis 1997 Chef der Kreisverwaltung war, beim Gespräch in der Redaktion dieser Zeitung. Anstatt eines Empfangs habe er sich eine Veranstaltung zum Thema Klimaschutz gewünscht, bei der Oberstufenschüler aus der Region mit namhaften Vertretern Klimabewegung „Fridays for Future“ hätten diskutieren können. „Ich hätte auch den Referenten bezahlt“, sagt er. Nur in Sachen Organisation habe er um Unterstützung gebeten. Der jetzige Landrat Christian Engelhardt (CDU) habe jedoch abgewunken.

Anhänger von „Fridays for Future“

Von der Pressestelle des Kreises heißt es dazu, Engelhardt habe gegenüber Kaßmann in einem Schreiben dargelegt, dass auf Initiative des Landrats gemeinsam mit dem Kreisschülerrat der Bergsträßer Schul-Klimatag stattfand, wie auch eine öffentliche Verleihung des Energiesparwettberwerbs unter Einbindung der Schülerschaft. Man befinde sich auch weiterhin im Austausch wegen des nächsten Klimatags. „Es ist dem Landrat wichtig, diese regionalen Strukturen zu pflegen und auszubauen und auf diese Ressourcen zu setzen“, lautet die Stellungnahme aus dem Landratsamt. Außerdem sei der Kreis der Meinung, dass anlässlich des 80. Geburtstags mehr der Jubilar im Mittelpunkt stehen solle als ein ausgewähltes aktuelles politisches Thema.

„Ich bedauere es“, gibt Kaßmann zu Protokoll. Nicht nur, weil er „begeistert“ vom Engagement der Jugendlichen ist, wie er bekennt, er sei ein Anhänger von „Fridays for Future“. Sondern auch, weil man im Gespräch bleiben müsse.

Die Kommunalpolitik werde ohnehin in der Öffentlichkeit viel zu wenig diskutiert. Eine solche Veranstaltung hätte dazu beitragen können, das zu ändern, ist Kaßmann überzeugt: „Das hätte dem Kreis gut zu Gesicht gestanden.“ An seinem Geburtstag wird er mit seiner Familie verreisen – das wusste er aber er auch schon vor der Anfrage aus dem Landratsamt.

Er verfolge die Kommunalpolitik nach wie vor sehr genau, betont Kaßmann. „Wir haben im Kreistag früher mehr gestritten“, blickt er zurück. Heute werde oft „kurz geredet“, dann gehe es weiter. Reinreden wolle er den heutigen Akteuren nicht, auch weil ihm zu den aktuellen Themen die Detailkenntnis fehle. Die Beobachtung, dass es einige Dinge auszusetzen gibt, will er sich aber doch nicht verkneifen. Der Abriss des Hauses am Markt in Bensheim sei ein „schwerer Fehler“ gewesen. Überhaupt hält er Stadtentwicklung für das Thema, das im Vorfeld der Kommunalwahl 2021 das wichtigste sein sollte.

Gegen Windkraft im Odenwald

Nach wie vor beobachtet Kaßmann mit Sorge die Entwicklung des Windkraftausbaus. Off-Shore-Windräder hält er für durchaus sinnvoll. Wenn aber für Windräder im Odenwald Bäume gefällt werden, sei das sicher nicht gut für das Klima. Die Entscheidung, aus dem Bundeswirtschaftsministerium, dass die Länder selbst entscheiden sollen, wie nahe die Rotoren an Wohnbebauungen stehen dürfen, bereitet ihm Kopfzerbrechen.

„Da bekommen wir einen Föderalismus wie bei der Bildung“, warnt er. Schon früher hatte er die Befürchtung geäußert, wenn die Maßgabe des Landes Hessen umgesetzt wird, das zwei Prozent der Landesfläche für Windenergie zur Verfügung stehen sollen, entstünden im Odenwald Areale mit Windrädern, die zusammengenommen 1400 Fußballplätzen entsprächen. Er befürchtet weiterhin, dass es so kommen könnte.

Wie in der Stadtpolitik gebe es auch bei seiner SPD einiges, das besser werden könne, im Kreis wie bundesweit. Hin und wieder wünsche er sich, dass die Sozialdemokraten in den Grokos mehr Farbe bekennen. Während seiner eigenen Wirkungszeit sei er allerdings in einer komfortableren Lage gewesen, als die heutigen Genossen, räumt er ein – in den Koalitionen mit den Grünen und später der CDU, die im Kreistag das Sagen hatten, als er Landrat war, waren die Sozialdemokraten immer der Seniorpartner. Bundesweit täte es der SPD sicher gut, wenn Juso-Chef Kevin Kühnert eine wichtige Rolle spielt, sagt er auf Nachfrage: „Er ist ausgesprochen klug, und er ist ein Zugpferd, gerade für junge Leute.“

Neben der aktuellen Politik befasst sich Kaßmann an Winterabenden auch gerne mit der Geschichte seit der Weimarer Republik, oder auch mit der römischen und der griechischen. Ansonsten verbringe er viel Zeit draußen, beim Radfahren und Wandern, alleine oder mit Freunden.

Auch seine Familie halte ihn auf Trab. Kaßmann und seine Frau haben acht Enkel, die alle nicht in der Region wohnen. Bei Besuchen und gemeinsamen Reisen komme er viel herum.

