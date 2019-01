Der geologische Aufbau der Region

Bergstraße.Um den geologischen Aufbau der Region Südhessen geht es bei einem Treffen des Themenkreises von 50 plus aktiv am 23. Januar (Mittwoch) von 10 bis 12 Uhr im Seniorentreff in der Bensheimer Hauptstraße. Nachdem in früheren Vorträgen geologische Grundkenntnisse vermittelt wurden, werden jetzt der geologische Aufbau und die geologische Entwicklungsgeschichte der Region dargestellt.

Odenwald und Rheintal

Besonders herausgestellt wird dabei der strukturgeologische Zusammenhang zwischen dem Aufbau des Odenwälder Grundgebirges und der Absenkung des Rheintals. „Der Odenwald und der Rheintalgraben inklusive der eiszeitlichen Einflüsse repräsentieren grundverschiedene geologische Einheiten. Anhand geologischer Karten werden die erdgeschichtlichen Verhältnisse anschaulich gemacht“, so der Themenkreis.

„Wir befinden uns in einer hoch interessanten Region, in der die Abläufe von mehr als 300 Millionen Jahren nachvollzogen werden können. Auch die Vorstellungen zur Ursache der Rheintalbildung werden angesprochen“, heißt es in der Einladung. Nach dem Vortrag von Reinhold Jungmann besteht ausreichend Gelegenheit für Fragen. Gäste sind willkommen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 07.01.2019