Bergstraße.Der Film „Der marktgerechte Patient – in der Krankenhausfabrik“ wird am Freitag (21.), 19 Uhr, in Bensheim im Cafe Klostergarten (Klostergasse 5) gezeigt. Veranstalter des Filmabends bei freiem Eintritt sind der DGB in Bensheim, der DGB Lautertal-Lindenfels, die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft Verdi Bergstraße, Attac Bergstraße und die Arbeiterwohlfahrt Bensheim. Im Anschluss an den Film besteht Gelegenheit zur Diskussion. Als Gesprächspartner steht DGB-Regionssekretär Horst Raupp bereit, der beim DGB Südhessen auch für den Bereich Gesundheitspolitik und Pflege zuständig ist.

Hart ins Gericht gehen die Veranstalter in ihrer Einladung mit der seit 2003 verbindlichen Vergütung der Krankenhäuser durch sogenannte Fallpauschalen (englisch: DRGs – Diagnosis Related Groups). Danach hat jede diagnostizierbare Krankheit einen fixen Preis. Wer mit möglichst geringen Kosten Patienten schnell abfertige, mache Gewinn; wer sich auf die Patienten einlasse, mache Verluste.

Kommerzialisierung der Kliniken

„Die Einführung der Fallpauschalen war der entscheidende Schritt zur Kommerzialisierung der Krankenhäuser, die bis dahin vom Gedanken der Empathie und Fürsorge getragen wurden“, heißt es in der Ankündigung zum Filmabend.

„Der marktgerechte Patient“ handelt von den Ursachen und fatalen Folgen der Fallpauschalen. Leslie Franke und Herdolor Lorenz haben sich dazu mit Medizinern, Pflegepersonal und Patienten getroffen, mit Krankenhausmanagern und Gesundheitsaktivisten.

Der Film „Der marktgerechte Patient“ wolle „ganz bewusst die Diskussion über die Ausrichtung der Gesundheit am Profit vorantreiben, entsprechende Volksbegehren unterstützen und Bündnisse initiieren“. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 19.06.2019