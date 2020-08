Der Opel-Zoo bietet viel Platz für heimische und exotische Tiere

Bergstraße.Wer gerne heimische und exotische Tiere beobachtet, hat in der näheren und weiteren Umgebung viele Optionen. Der Opel-Zoo in Kronberg ist dabei ein ganz besonderes Ausflugsziel. Nicht wegen des perfekten Ausblicks auf die Frankfurter Skyline, der sich von einer Anhöhe aus bietet, oder der leicht hügeligen Lage mit der gewachsen wirkenden Bepflanzung, die im Sommer auch Schatten spendet. Sondern vor allem wegen seiner Weitläufigkeit, die den Tieren besonders viel Auslauf bietet.

Wer sich von der Bergstraße aus aufmacht in Richtung Taunus, sollte gerne mehr Zeit einplanen. Über 1600 Tiere in 220 Arten leben im Opel-Zoo: Um das alles erfassen zu können, braucht man nicht nur ein bisschen Ausdauer zu Fuß, sondern im besten Fall auch die eine oder andere Pause, um ganz entspannt die verschiedenen Gehege erschließen zu können.

Los geht es gleich mit einem Blick in die 10 000 Quadratmeter große „Afrika-Savanne“, wo Giraffen, Zebras Gnus und Impala-Antilopen weiden.

Elefanten grüßen mit dem Rüssel

Während sich die Savannentiere eher aus der Ferne erspähen lassen, kommen die Elefanten gerne auch näher zu den Besuchern, die sich an den Aussichtspunkten am Zaun tummeln – in Corona-Zeiten natürlich mit Abstand. Mit gehobenem Rüssel „grüßt“ einer der Dickhäuter eine Familie mit kleinen Kindern. Sagt er nur Hallo oder weiß er schon, dass es hier womöglich Karotten gibt? Die Eltern probieren es aus und lassen einige Möhren ins Gehege fliegen. Der Elefant, Tamo genannt, trottet hinterher, um sie sich einzuverleiben.

Das Füttern der Tiere ist ein großer Spaß, nicht nur bei den Elefanten. An der Kasse werden für kleines Geld Möhren angeboten, Trockenfutter kann man unterwegs aus Automaten ziehen. Auf dem ersten Stück des Zoo-Rundwegs warten auch gleich viele hungrige Mäuler auf das Wurzelgemüse: Afrikanische Zwergziegen und Alpakas drängen sich an ihrem Zaun, sobald kleine und große Besucher sich nähern. Wird eine Möhre durch den Zaun gereicht, rempeln die großen Tiere gerne mal die kleinen aus dem Weg, um als erstes ans Futter zu kommen.

In diesem Sommer gibt es außerdem eine besondere Gruppe Jungtiere im Opel-Zoo: Im vergangenen Jahr kamen sechs Geparden-Junge zur Welt, die jetzt wild herumtollen, alles erkunden oder einfach nur herumlümmeln.

Junge Geparden tollen herum

Durch den Zaun oder eine Scheibe können Besucher dem bunten Treiben zusehen. Und kommen den Tieren dabei manchmal ganz nah – wenn eines sich direkt auf der anderen Seite der Scheibe eine Ruhepause gönnt oder mit großen Katzenaugen aufmerksam die Umgebung inspiziert. Dann kann man jedes einzelne Schnurrhaar zählen.

Am Gibbon-Weiher paddeln Wasservögel umher und freuen sich über eine Handvoll schwimmendes Futter. Ein Stückchen weiter entlang des Rundwegs zieht das Gehege der Berberaffen die Leute an: Unermüdlich schwingen sich zwei der Jungtiere vom Zaun zu einer Hängeschaukel und auf ein Podest und wieder zurück. Sie scheinen sich gegenseitig anzutreiben, immer kühnere Figuren zu vollführen, die manchmal auch in einer Bauchlandung oder in einem wilden Herumkullern enden.

Ein paar Meter weiter laust ein Tier das andere, das sich dabei zufrieden räkelt und seinen Bauch zeigt. Ein weiterer Affe hat es sich direkt an der Scheibe bequem gemacht und beobachtet in aller Ruhe die Besucher.

Wieder zurück an der Eingangshalle fehlt nun nur noch ein Abstecher zu den Brillenpinguinen, die besonders bei Kindern gut ankommen. Das Wasserbecken hat eine Außenwand aus Glas, durch die man Tauchmanöver verfolgen kann. Zwei kleine Kinder mit Schirmmützen warten auf die Unterwasser-Show. Leider haben die Vögel gerade keine große Lust, ins Becken zu springen: Nach der Fütterung watscheln sie im Gänsemarsch in den anderen Teil der Außenanlage, wo saftig grün das Gras wächst – und das, obwohl der Tierpfleger extra ein paar Fische ins Wasser wirft. Später vielleicht.

Baumlehrpfad und Blütenwiese

Gerade im Sommer lohnt beim Rundgang durch den Opel-Zoo ein Abstecher auf den Lehrpfad „Baum des Jahres“ oder den Apfel-Lehrpfad, wo gerade die Früchte reifen. Bienen sind im Zoo ebenso zuhause und finden auf extra angelegten Blütenwiesen Nahrung.

Begleitend zum Gang durch den Zoo gibt es seit Kurzem einen Zooführer für Kinder als gedruckte Broschüre, der etwa ab dem Grundschulalter den Zoobesuch mit Infos, kleinen Malaufgaben und Rätseln begleitet. Außerdem locken normalerweise große Abenteuerspielplätze, die aber wegen der aktuellen Corona-Auflagen noch geschlossen sein können. Das Gleiche gilt für den Streichelzoo.

Info: Aktuelle Infos rund um den Besuch im Opel-Zoo gibt es im Internet: www.opel-zoo.de

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 12.08.2020