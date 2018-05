Anzeige

Bergstraße.Termine vereinbaren, Geschäfte abwickeln – im modernen Berufsalltag läuft vieles über das Telefon. Die passende Wortwahl und Fragetechnik, Überzeugungskraft und Ausstrahlung, unterschiedliche Stimmlagen und ein Gespür für Ton und Takt und auch ein wenig Psychologie erweisen sich in schwierigen Gesprächen als hilfreich. Diese Techniken lernen und trainieren Teilnehmer in einem Kurs der Kreisvolkshochschule (Kvhs). Außerdem erfahren sie, wie man sich als Gesprächspartner am Telefon souverän verhält und damit seine Ziele erreicht. Der Kurs läuft zweimal donnerstags am 17. und 24. Mai jeweils von 18 bis 20 Uhr in Lorsch im Haus Löffelholz (Römerstraße 16). red