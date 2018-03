Anzeige

Bergstraße.Elektronische Briefe – also E-Mails – ersetzen immer häufiger die herkömmlichen Briefe. Ob man mit Behörden kommuniziert oder Freunden Nachrichten und Bilder schicken will, all dies lässt sich einfach am Computer erledigen.

PC-Grundkenntnisse erforderlich

In einem Kurs der Kreisvolkshochschule (Kvhs) lernen die Teilnehmer vom Einrichten einer eigenen E-Mail-Adresse über das Anlegen von Empfänger-Adressen bis zum E-Mailversand und -empfang alles, was man rund um das Thema wissen muss.

Für die Teilnahme werden Grundkenntnisse im Umgang mit dem PC vorausgesetzt. Der Kurs läuft dreimal montags ab dem 26. Februar, von 14 bis 17 Uhr in Lorsch im Haus Löffelholz (Römerstraße 16). red