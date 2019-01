Der Schaden am Haus: 300 000 Euro

Siedelsbrunn.Drei Wochen sind seit dem tragischen Brand in dem Einfamilienhaus in Siedelsbrunn vergangenen. Am Nachmittag des 26. Dezember brach das Feuer in einem Carport aus, griff auf eine im Garten stehende Fichte und schließlich auf das Anwesen über, in dem Nicola Ahrend, Besitzerin und Züchterin von 13 irischen Wolfshunden, lebte. Drei dieser Tiere kamen bei dem Unglück ums Leben, ebenso ein Dackel

...