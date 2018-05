Anzeige

All sie feierten ebenso mit wie Vertreter des Hessen-Forstes, Christine Friedrich von der Hotel- und Gaststätten-Vereinigung oder Sebastian Schröder von der Zukunftsoffensive Überwald. Nicht nur zur Demonstration setzte sich zuvor eine kleine Wandergruppe des OWK von Güttersbach in Richtung Gras-Ellenbach in Bewegung.

Der Nibelungensteig ist in beiden Richtungen zu begehen. Davon berichtete später der frühere Geschäftsführer Manfried Hering (Modautal): „Von den rund einem Dutzend ,echter‘ Quellen und Brunnen, wo ,nachweislich‘ der heimtückische Mord von Hagen an Siegfried geschehen ist, kamen wir auch am Siegfriedbrunnen Gras-Ellenbach vorbei“, heiterte er das fachkundige Publikum auf.

Die Lobeshymnen auf den Nibelungensteig mit seinen unzähligen Reizen, Herausforderungen und Schönheiten wollten kein Ende nehmen, ob von Landrat Christian Engelhardt ausgesprochen, von Manfried Hering oder dem aktuellen Geschäftsführer des Odenwaldklubs, Alexander Mohr (Groß-Umstadt).

Der Landrat wollte das Siegel „Qualitätswanderweg“ zu „Spitzenweg“ umbenannt haben. Damit machte er auch Werbung für die laufende Abstimmung zum schönsten Wandersteig Deutschlands, für den der Nibelungensteig nominiert ist. Für ihn gibt es da überhaupt keinen Zweifel.

Allen Rednern gemein war die Aufzählung der Vorzüge dieses Wanderwegs, mit seiner steigenden Zahl an Zuwegen und den angegliederten Rundwegen des OWK von den Naturparkplätzen aus. Es sind die Burgen, Schlösser, Kapellen, Kirchen am Wegesrande, die Geschichte erzählen, es sind die abwechselnden Landschaften zwischen Wald, Feldern, Wiesen, wechselnden Bodenbeschaffenheiten als Untergrund und immer wieder „diese Aussicht“.

Hering brachte es auf den Punkt: „Jedem Wanderer wird bewusst, wie schön doch unser Odenwald ist.“ Überhaupt sprach er das Hohelied auf das Wandern: „Es gehört zu den naturverträglichsten gesundheitsfördernden Bewegungsarten. Der Mensch genießt die Sehenswürdigkeiten. Das Gehirn wird zugleich angeregt und belohnt.“ mk

