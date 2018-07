Der Weg in den Odenwald wird zur Nervenprobe

Anzeige

Besonders am Wochenende quellen die ohnehin häufig von Ausflüglern genutzten Landstraßen 3098 und 3103 förmlich über. Seit Freitag ist der Weg in den Odenwald zusätzlich erschwert: Wegen des Bachgassenfests ist die gleichnamige Straße gesperrt, am verkaufsoffenen Sonntag ist auch die B 3 im Bensheimer Ortsteil zu, dafür ist der Berliner Ring an diesem Tag wieder in beide Richtungen befahrbar. Autofahrer können die Feierzone entweder – wie die Busse auch – über die Weidgasse und die Schlossstraße umfahren, die Umleitung über Heppenheim nutzen oder über Zwingenberg und Jugenheim nach Balkhausen fahren.

Keine Unfälle auf der Strecke

Dort geht die Geduldsprobe jedoch oft erst richtig los. So mancher Lastwagen, Traktor oder Radfahrer, der sich die Anstiege hochkämpft, wird zum Hindernis für die Autofahrer. An Überholen ist bei dem Gegenverkehr und der engen Fahrbahn kaum zu denken.

Wochentags bilden sich weniger Staus. Die Autos erinnern dann an die Perlen einer Kette, die immer wieder zusammen- und dann wieder auseinandergeschoben werden. Besonders an der scharfen S-Kurve vor dem Kreuzhof Kuralpe, wo auch außerorts wegen der Unfallgefahr nur Tempo 30 gestattet ist, brauchen die Autofahrer während der Sperrung der B 47 Nerven. Ist sie überwunden, geben viele Autofahrer erleichtert wieder Gas, bis sie auf das nächste Hindernis stoßen.

„Normalerweise nimmt der Verkehr in den Sommerferien etwas ab. Dieses Mal merkt man gar nicht, dass Ferien sind“, sagt Olaf Bormuth, Inhaber des Kreuzhofs Kuralpe, der zwischen Balkhausen und Staffel, direkt neben der Ausweichroute liegt.

Gäste des Hofs hätten oft Probleme, vom Parkplatz auf die Landstraße zu gelangen. „Die müssen dann erst einmal 20 bis 30 Autos abwarten“, beschreibt es der Wirt. Gefährlich könne es werden, wenn Fußgänger die Straße überqueren, um etwa zu den gegenüberliegenden Wegen zwischen den Pferdeweiden zu gelangen. „Kinder sollte man da schon an der Hand nehmen“, rät Bormuth.

Trotz allem zeigen sich die Bergsträßer und Odenwälder diszipliniert. Während der Recherchen des BA auf der Strecke wurde nur ein einziges Mal gehupt. Beschimpfungen, auch in Richtung der Fahrradfahrer, blieben aus. „Unfälle haben wir auf den Umleitungen keine verzeichnet“, gibt Christiane Kobus, Sprecherin der Polizei Südhessen, zu Auskunft. Beamte seien zwar in der Gegend verstärkt unterwegs. Ihr Hauptaugenmerk gelte aber eher Parksündern, die in der Nähe der Baustelle die Rettungswege versperren sowie Autofahrern, die die Feldwege als Umleitungen nutzen. „Hier haben wir auch schon Bußgelder verhängt“, sagt Kobus.

Der Durchhaltetest auf der Landstraße nähert sich bald nach der Kuralpe auch seinem Ende. In Staffel ist noch einmal Abgebrühtheit gefragt. Weniger als einen Kilometer weiter, in Schmal-Beerbach, biegen erste Autofahrer links nach Ober-Beerbach ab. Am Ortseingang von Beedenkirchen kommt der Tross noch einmal zum Stehen, als diejenigen, die links nach Brandau fahren wollen, auf den Gegenverkehr warten müssen. Da fast ebenso viele nach rechts in Richtung der Ortsmitte wollen, löst sich die Blechschlange aber nach und nach auf.

Info: Fotostrecke auf bergstraesser-anzeiger.de

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 14.07.2018