Deutlicher Rückgang

Die Zahl der Arbeitslosen in ganz Südhessen ist im Februar deutlich zurückgegangen. „Die milden Temperaturen im Wintermonat Februar sorgten für eine anziehende Arbeitskräftenachfrage in den Außenberufen und damit zu einem Rückgang der Arbeitslosigkeit. Der Arbeitslosenbestand ist im Agenturbezirk der niedrigste in einem Februar seit über zehn Jahren“, sagte Birgit Förster, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit in Darmstadt, gestern bei der Vorstellung der aktuellen Zahlen.

204 weniger Betroffene

Auf den gesamten Zuständigkeitsbereich der Agentur für Arbeit in Darmstadt bezogen sanken die Arbeitslosenzahlen um 526 Menschen auf 19 333 Betroffene.

Im Kreis Bergstraße ging die Zahl der Arbeitslosen deutlich zurück – und zwar um 204 auf 5124 Menschen. Die Arbeitslosenquote im Februar lag damit bei 3,5 Prozent. Im gleichen Vorjahresmonat betrug die Quote allerdings noch 3,7 Prozent.

Die Situation auf dem Bergsträßer Arbeitsmarkt ist unverändert am besten im Vergleich zur Lage in den anderen südhessischen Regionen. Die Quote im Kreis Darmstadt-Dieburg lag im Februar bei 4,3 Prozent, im Odenwaldkreis bei 4,5 Prozent. Am höchsten ist die Arbeitslosenquote in der Großstadt: In Darmstadt lag sie im Februar bei 5,2 Prozent.

„Nachhaltiges Wachstum“

„Die Zahlen zeigen, dass die Entwicklung im Kreis Bergstraße von einem nachhaltigen Wachstum geprägt ist,“ zeigte sich Landrat Christian Engelhardt erfreut über die Entwicklung. Auch Diana Stolz, Erste Kreisbeigeordnete und zuständige Dezernentin für das Jobcenter Neue Wege, sieht die Bergstraße in der regionalen Pole-Position: „Mein Dank geht auch an die Mitarbeiter unseres Jobcenters Neue Wege, die mit immer neuen, sehr erfolgreichen Ideen und Projekten sich dafür engagieren, die Menschen in Arbeit zu bringen.“

Ganzheitliches Konzept

Ein solches Konzept, das von den beiden Neue Wege-Mitarbeiterinnen Gundra Simon und Karin Weißhaar zusammen mit einer Arbeitsgruppe entwickelt wurde, ist das Familiencoaching. Hierbei wird die gesamte Familie in ein systematisches Coaching involviert, das nicht nur die Arbeitsmarktintegration, sondern auch Teilbereich des Familienmanagements umfasst.

Das Familiencoaching ist ein freiwilliges Angebot, das Familien- und Erziehungsberatung, psychosoziale Beratungsangebote, bei Bedarf Vermittlung in Schuldnerberatung und eine Abklärung gesundheitlicher Einschränkungen sowie Hilfe zur Verbesserung der Wohnsituation umfasst. Aber auch praktische Unterstützung bei der Beantragung von Nachmittagsbetreuung in Schulen und Kindergärten wird im Unterstützungsportfolio angeboten.

„Das Ziel dieses ganzheitlichen Konzepts ist es, die Lebenssituation von Menschen in Langzeitarbeitslosigkeit und ihren Familien positiv zu verändern und so einen neuen Start in die Zukunft zu ermöglichen,“ fasst Diana Stolz das mit dem Familiencoaching verbundenen Anliegens zusammen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 29.02.2020