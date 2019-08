Deutsch als Fremdsprache

Bergstraße.Zahlreiche Deutschkurse gehen bei der Kreisvolkshochschule (Kvhs) in den nächsten Tagen – von der Niveaustufe A1 bis hin zu C1 – in Heppenheim, Bensheim und Lorsch an den Start. Die Kurse laufen jeweils an zwei Abenden pro Woche – mit vier Unterrichtsstunden pro Kurstag.

Die Heppenheimer Kurse in der Martin-Buber-Schule beginnen um 18.15 Uhr, in Bensheim im Goethe-Gymnasium starten sie um 17.45 Uhr. Je nach Niveaustufe lautet die Kombination der Unterrichtstage montags und mittwochs oder dienstags und donnerstags.

Am Mittwoch, 4. September, können sich Interessenten in der Heppenheimer Martin-Buber-Schule von erfahrenen Deutschlehrerinnen beraten lassen, welcher Kurs ihren Kenntnissen entspricht. Neue Teilnehmer können sich noch zu allen Niveaustufen anmelden – besonders zum B1-Kurs in Heppenheim dienstags und donnerstags, auch zum C1-Kurs in Heppenheim montags und mittwochs, sowie zum B2-Kurs in Lorsch, der freitags von 17.30 bis 20.45 Uhr und samstags von 9 bis 14.30 Uhr stattfindet. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 31.08.2019