Bergstraße.Insgesamt 34 Teilnehmer – darunter zehn aus Bensheim und der Region – hatte eine Seminarreise des Deutsch-Europäischen Bildungswerks nach Riga.

Nach einem sonnigen ersten Seminartag – unter anderem mit Besuch in der Deutschen Botschaft – hat der Regen den Stadtrundgang in Riga begleitet. Für die Letten ist die Sonne flüssig geworden, wie die kundige Führerin Nora Rutka vom Lettisch-Baltischen Zentrum pragmatisch feststellt. In der lettischen Hauptstadt führte die Gruppe verschiedene Gespräche und lernte auch deutsche Spuren in Riga kennen. js

