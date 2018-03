Anzeige

Bensheim.Der Präsident des Deutschen Weinbauverbandes, Klaus Schneider, war gestern Gast beim 8. Bergsträßer Weinbautag. Der Weinbauverband Hessische Bergstraße hatte ins Kolpinghaus eingeladen. Schneider befasste sich in seinem Vortrag mit aktuellen Themen des Deutschen Weinbauverbandes – dabei vornehmlich mit der Überführung des deutschen Bezeichnungsrechts in das System der Herkuntsprofilierung. Weitere Themen der Veranstaltung waren die Bekämpfung von Oidium, Peronospora und ESCA, die neue Düngeverordnung und der Pflanzenschutz. Auch mit „Wine in Moderation - Eine Investition in die Zukunft der Weinwirtschaft“ befasste man sich. Eine Weinverkostung begleitete das Thema „Pinot Noir – zwischen Stilistik und Extremreaktion“. Unser Bild zeigt von links Präsident Klaus Schneider, die Bergsträßer Gebietsweinkönigin Jessica Lehmann und den Vorsitzenden des Weinbauverbandes Hessische Bergstraße, Otto Guthier. df/Bild: Funck