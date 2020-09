Deutschkurse im Herbst

Bergstraße.Die Kreisvolkshochschule (Kvhs) bietet in Bensheim und Heppenheim ab Mitte September wieder ein breites Spektrum an Deutschkursen an – von der Niveaustufe A1 für Anfänger bis hin zum sehr anspruchsvollen C1-Niveau.

B1-Kurse – für bereits fortgeschrittene Lerner – gibt es in Bensheim und Heppenheim parallel, in beiden Kursorten ist dienstags und donnerstags Unterricht. In Bensheim beginnt er um 17.45 Uhr im Goethe-Gymnasium, in Heppenheim um 18.15 Uhr in der Martin-Buber-Schule.

Die nächste Stufe heißt B1 Plus – und läuft ausschließlich in Heppenheim dienstags ab 18.15 Uhr; gefolgt von B2, ebenfalls in Heppenheim, Unterricht ist montags und mittwochs ab 18.15 Uhr.

Und nicht zuletzt gibt es einen C1-Kurs in Heppenheim montags und mittwochs ab 18.30 Uhr. Die Heppenheimer Kurse sind alle in der Martin-Buber-Schule untergebracht. red

