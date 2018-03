Anzeige

Unter den Leitern der Bergsträßer Gymnasien herrscht Sorge darüber, wer künftig die Interessen ihrer Schulen vertritt. Bernhard Zotz, Dezernent für die Gymnasien im Staatlichen Schulamt in Heppenheim, hat bestätigt, dass er im August in den vorgezogenen Ruhestand gehen wird. Erst im Sommer vergangenen Jahres hatte er das Amt übernommen. Ein Nachfolger steht noch nicht fest.

Klaus Holl, Schulleiter des Goethe-Gymnasiums in Bensheim, befürchtet, dass es lange dauern wird, bis es einen neuen Dezernenten gibt - und, dass die Kommunikation der Gymnasien mit dem Schulamt darunter leidet, weil niemand mehr die Belange der Gymnasien und Gesamtschulen aus eigener Erfahrung im Blick habe. Bernhard Zotz war Schulleiter am Starkenburg-Gymnasium in Heppenheim, bevor er ans Schulamt wechselte.

Das hessische Kultusministerium, dem die Schulämter unterstehen, kümmere sich seit dem Bekanntwerden des vorgezogenen Ruhestands von Zotz um eine rasche Regelung der Nachfolge, teilt dazu ein Sprecher aus Wiesbaden mit.