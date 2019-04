DGB drängt auf bezahlbaren Wohnraum

Bergstraße.Für viele Arbeitnehmer ist bezahlbarer Wohnraum heute Mangelware. In vielen Großstädten sind die Angebotsmieten für Neu- und Erstvermietungen innerhalb der letzten sieben Jahre um durchschnittlich 50 Prozent gestiegen. Diese besorgniserregende Entwicklung mache auch vor dem Kreis Bergstraße nicht Halt, so der DGB.

In Bensheim seien die Angebotsmieten seit 2014 um 15,8 Prozent gestiegen, in Heppenheim um 19.2 Prozent, und in Lampertheim und Viernheim sogar um 28,5 Prozent. Darauf macht der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) im Kreis Bergstraße aufmerksam.

Bei den genannten Zahlen handelt es sich um von Empirica Systeme erfasste Angebotsmieten – also jene Preise, zu denen Wohnungen auf dem Markt angeboten werden. Sie bilden die Dynamik auf dem Wohnungsmarkt besser und zeitnäher ab als die Bestandsmieten. Empirica wertet für ihre Datenbanken mehr als 100 verschiedene Quellen aus.

„Die Belange der Beschäftigten enden nicht am Werkstor. Viele wohnen zur Miete“, machen DGB-Kreisvorsitzender Sven Wingerter (Wald-Michelbach) und der südhessische DGB Regionssekretär Horst Raupp (Darmstadt) deutlich. Die Gewerkschafter betonen: „Die stark steigenden Mieten können sich viele Arbeitnehmer nicht mehr leisten. Ein immer größerer Anteil des Einkommens wird von der Miete aufgefressen. Lohnsteigerungen durch gute Tarifabschlüsse der Gewerkschaften werden nicht selten von der Miete wieder aufgefressen. Viele Kollegen finden keine bezahlbare Wohnung in der Nähe ihres Arbeitsplatzes. Die Folge sind vielfach lange Pendelzeiten. Die von den Gewerkschaften erkämpften Arbeitszeitverkürzungen verbringen immer mehr Menschen im Stau statt bei ihren Familien.“

Der DGB Bergstraße wird das Thema bezahlbares Wohnen auch auf der zentralen Bergsträßer Mai-Kundgebung, die morgen (Mittwoch) ab 10.30 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz in Heppenheim stattfindet, zum Thema machen. Die Wohnungspolitik der zurückliegenden Jahrzehnte nach der Devise „Der Markt wird’s richten“ ist nach Auffassung des DGB Bergstraße krachend gescheitert. Besonders der Rückzug der öffentlichen Hand aus der sozialen Wohnraumförderung sowie die Privatisierungswelle im Wohnungssektor hätten zu der gegenwärtigen Misere geführt.

Der Immobilienmarkt entwickelte sich mehr und mehr zu einem Finanzmarkt. Gab es vor 30 Jahren noch mehr als drei Millionen Sozialwohnungen, sank der Bestand im Jahr 2017 auf 1,2 Millionen. „Die Folgen dieser verfehlten Wohnungspolitik betreffen weite Teile der Bevölkerung“, beklagt der Gewerkschaftsbund. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 30.04.2019