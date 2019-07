DGB-Jugend: Mehr Geld für Azubis

Bergstraße.Seit einigen Monaten wird die Novellierung des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) und im Rahmen dessen auch die Mindestausbildungsvergütung diskutiert. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek hat einen ersten Entwurf vorgelegt. „Immerhin – nach zwölf Monaten Amtszeit“, stellt die Bergsträßer DGB-Jugend dazu fest und bedauert außerdem: „Leider haben nur wenige Forderungen des DGB den Weg in diesen ersten Entwurf gefunden.“

Auf eigenen Beinen stehen können

Geht es nach den Plänen der Bundesregierung, sollen Azubis ab 2020 eine Mindestvergütung von 515 Euro erhalten – die Vergütung steigt dabei pro Ausbildungsjahr. „Wir brauchen eine Mindestausbildungsvergütung, mit der die Auszubildenden auf eigenen Beinen stehen können“ sagt dazu Philipp Ofenloch (GEW), Vorstandsmitglied der DGB Jugend Bergstraße, und zeigt sich enttäuscht. „Es kann nicht sein, dass sich Azubis bei einer Wochenausbildungszeit von im Schnitt 40 Stunden keine eigene Bleibe von ihrer Ausbildungsvergütung leisten können.“ Ein Mindeststandard an Bezahlung werde keine guten Tarifverträge ersetzen – schaffe aber ein Mindestmaß an Absicherung. Der DGB forderte schon im abgelaufenen Kalenderjahr eine Vergütung von 635 Euro ab dem ersten Ausbildungsjahr (Steigerung pro Ausbildungsjahr bis 768 Euro).

Duale Studiengänge fehlen

Sebastian Cramer (IG BCE), ebenfalls Mitglied im Vorstand der DGB-Jugend Bergstraße, betont außerdem die Bedeutung weiterer Erneuerungen im BBiG: „Leider hat es Ministerin Karliczek versäumt, die dualen Studiengänge mit in das BBiG aufzunehmen.“ Dies war zentrale Forderung des DGBs – genauso wie die Aufnahme der schulischen Ausbildungsberufe (meist soziale Berufsbilder). Gerade in nicht tarifgebundenen Unternehmen hätten duale Studenten keine gesetzliche Grundlage für Arbeitszeit, Urlaub und Vergütung. „Im Rahmen der Digitalisierung und der zunehmenden Akademisierung, die mit dieser aktuell einhergeht, werden duale Studiengänge immer häufiger. Hier brauchen wir endlich feste Leitplanken“, so Cramer.

Des Weiteren haben die Vorstandsmitglieder die Umsetzung der Behindertenrechtskonvention aus dem Jahr 2009 gefordert. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 17.07.2019