Die Bergsträßer kennen die Erste Kreisbeigeordnete Diana Stolz vor allem als Gesundheits- und Jugendamtsdezernentin. Begonnen hat sie ihre Arbeit im öffentlichen Dienst jedoch als Rechtspflegeanwärterin – und das vor genau 25 Jahren. „Liebe Diana, ich gratulieren Dir von Herzen zu Deinem 25-jährigen Jubiläum und ich freue mich sehr, dass Du hier bei uns in der Bergsträßer Kreisverwaltung tätig bist“, sagte Landrat Christian Engelhardt. „Du leistest ausgezeichnete Arbeit – ganz besonders gerade jetzt in der Corona-Pandemie als Gesundheitsdezernentin sind Dein Engagement und Deine Gründlichkeit unverzichtbar“, lobte er. „Auch in Deinen anderen Dezernaten, wie dem Jugendamt und dem kommunalen Jobcenter ‚Neue Wege‘, hast Du in den vergangenen vier Jahren viel bewegt und optimiert.“

Viele Ministerien kennengelernt

In den 25 Jahren ihrer Dienstzeit hat Stolz viele Öffentliche Verwaltungen kennengelernt, bevor sie an die Bergstraße kam. Begonnen hat sie ihre Laufbahn 1995 beim Amtsgericht in Wiesbaden als Rechtspflegeanwärterin. Sie arbeitete nach ihrem Studienabschluss zur Diplom-Rechtspflegerin am Amtsgericht in Wiesbaden und anschließend am Amtsgericht in Idstein. Ende 1999 wechselte sie dann in das Hessische Ministerium der Justiz. In dieser Zeit absolvierte Diana Stolz auch das betriebswirtschaftliche Aufbaustudium Justizmanagement an der Verwaltungsfachschule Rotenburg an der Fulda. Ende 2005 wechselte Stolz ins Sozialministerium, wo sie bis 2009 blieb. Ab April 2008 wurde sie mit der Hälfte ihrer Arbeitszeit an das Ministerium für Wirtschaft und Kunst abgeordnet. Im Februar 2009 wechselte Stolz in das Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz.

Ende 2010 wurde sie zunächst zur Bergsträßer Kreisverwaltung als Leiterin der Abteilung Personalmanagement abgeordnet und im Juni 2011 auf ihren Wunsch hin endgültig hierher versetzt. Seit Juli 2016 ist sie Erste Kreisbeigeordnete. Seitdem ist sie unter anderem Dezernentin für Gesundheit, Verbraucherschutz, Jugendamt, Kreisgremien, Organisation der Kreisverwaltung und zudem Vorsitzende der Betriebskommission des Eigenbetriebs „Neue Wege“. red/BILD: Kreis Bergstraße

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 05.09.2020