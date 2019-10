Dickes Plus für Brain, Merck und SAP

Bergstraße.Der deutsche Aktienmarkt hat sich in den vergangenen vier Wochen trotz der schier unendlichen Brexit-Debatte und internationaler Handelskonflikte als ausgesprochen stabil erwiesen. In der zweiten Septemberhälfte näherte sich der deutsche Aktienindex Dax seinem Jahreshoch an – und nach schwächeren Werten zu Monatsbeginn kehrte der Index in den jüngsten Tagen auch wieder in diese Regionen zurück. Das kräftigste Plus im Vergleich zu Mitte September verzeichneten die Aktien aus dem Depot Bergstraße-Südhessen vor dem Depot Rhein-Neckar. Für das Depot Rhein-Main gab es sogar ein deutliches Minus.

Kursgewinne im Depot Bergstraße

Getrieben wird das Depot Bergstraße Südhessen von deutlichen Kurssprüngen bei Merck und Brain. Der Darmstädter Chemiekonzern brachte Anfang Oktober die milliardenschwere Versum-Übernahme in trockene Tücher: Es gab grünes Licht für die Übernahme des US-Spezialchemieherstellers, womit Merck zu einem führenden Anbieter von Halbleitermaterialien wird. Die Merck-Aktie legte um rund zehn Prozent zu.

Sogar 20 Prozent plus machten die Wertpapiere der Brain AG in den zurückliegenden vier Wochen. Es scheint so, als habe sich der Biotechnologiepionier aus Zwingenberg damit endgültig von den Tiefstwerten der zurückliegenden Monate verabschiedet, als die Aktie zeitweise sogar unter den Emissionskurs gefallen war. Immerhin noch circa fünf Prozent Plus machten auch die Aktien von Dentsply Sirona.

Markt honoriert Wechsel bei SAP

Leicht abwärts ging es dagegen für die Papiere von Jungheinrich. Die US-Investmentbank Bank of America hat die Einstufung vor Zahlen zum dritten Quartal auf „underperform“ mit einem Kursziel von 19,50 Euro belassen. Der Abschwung am Gabelstaplermarkt dürfte sich fortgesetzt haben, schrieb Analyst Alexander Virgo.

Auch die Aktien von TE Connectrivity folgten dem aufwärtsstrebenden Dax nicht. Die Börse honorierte offensichtlich nicht den Zusammenschluss des weltweit führenden Anbieters für Konnektivitäts- und Sensorlösungen den Unternehmen Hanhaa und Avnet zusammen. Die drei Partner haben bedeutende Fortschritte bei der Möglichkeit erzielt, dank neuer Technik ein Paket zu lokalisieren und seinen Zustand zu ermitteln. „Jedes Jahr werden Milliarden von Paketen transportiert. Die heutige Tracking-Landschaft ist jedoch lückenhaft, unzuverlässig und gibt keinen ganzheitlichen Überblick über den Zustand bestimmter Sendungen oder im weiteren Sinne über systembedingte Ineffizienzen sowie Risiken in der globalen Versorgungs- und Wertschöpfungskette“, wird Christian Köhler, Produktmanager bei TE Connectivity zitiert.

Im Depot Rhein-Neckar machten SAP und MVV an der Börse einen Sprung nach oben. Der Software-Konzern hatte in der vergangenen Woche mit dem Rücktritt des bisherigen Chefs Bill McDermott für einen Paukenschlag gesorgt. Ein Führungsduo aus den Vorstandsmitgliedern Jennifer Morgan und Christian Klein tritt die Nachfolge McDermotts an. Am Markt wurde das offensichtlich ebenso gut honoriert wie die guten Geschäftszahlen zum dritten Quartal. Die Aktien schnellten in der Spitze um gut zehn Prozent nach oben und bewegen sich nun immer noch rund fünf Prozent über den Werten von Mitte September.

Geringe Zuckerrübenernte

Auch die MVV Energie legte zu. Der Energieversorger kommt teilweise in neue Hände: Die Rheinenergie Köln und die Energie Baden-Württemberg (EnBW) wollen ihre zusammen rund 45 Prozent der Anteile an dem Mannheimer Unternehmen abstoßen.

Die Deutsche Bank hat Fuchs Petrolub vor Zahlen für das dritte Quartal auf „Hold“ mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Analyst Robin Draeger rechnet mit einem weiteren schwachen Quartal des Schmierstoffherstellers. Und Südzucker dürfte mit der geringen Zuckerrübenernte zu kämpfen haben. Der Verband Süddeutscher Zuckerrübenanbauer geht von fünf Prozent weniger Ertrag pro Hektar aus als üblich. „Für die Rübe war es ein eher ungünstiger Sommer mit Trockenheit und großer Hitze“, sagt Geschäftsführer Frank Zeller. Nur die Anbaugebiete südlich der Donau hätten ausreichend Regen gehabt. Für eine genaue Bilanz ist es allerdings noch zu früh, die Ernte dauert bis Ende November.

Im Depot Rhein-Main kommen die Papiere von Deutscher und Commerzbank auf keinen grünen Zweig. Selbst die umfassenden Pläne zum Stellenabbau bei beiden Geldhäusern ließen die Börsianer allem Anschein nach unbeeindruckt.

Bei der Lufthansa gibt es dagegen ein leichtes Plus zu verzeichnen. Bleibt abzuwarten, wie sich die Situation angesichts des für Sonntagvormittag angekündigten Warnstreiks der Flugbegleitergewerkschaft Ufo entwickelt. Eine schnelle Einigung mit den Arbeitnehmervertretern scheint eher unwahrscheinlich.

Opel-Zuwachs schmilzt wieder

Die Fraport-Aktie hat im Vergleich zum September leicht nachgegeben, obwohl die Verkehrszahlen im September und für die ersten drei Quartale des Jahres ein stabiles Wachstum ausweisen – mit einem vom Interkontinentalverkehr getriebenen Plus bei den Passagierzahlen.

Einen großen Sprung hatte die Aktie der Opel-Mutter PSA (Peugeot) gemacht. Von diesem Plus ist seit September aber knapp die Hälfte wieder abgeschmolzen. Zudem hat der Autobauer für sein Stammwerk in Rüsselsheim ein halbes Jahr Kurzarbeit angemeldet. Betroffen ist die große Mehrheit der rund 2600 Beschäftigten im Montagewerk.

