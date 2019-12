Die A 5 ist ab heute Abend voll gesperrt

Bergstraße.Die Autobahn 5 ist ab heute Abend an der Anschlussstelle Heppenheim in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Grund dafür ist der Abbruch der alten Brücke, auf der die B 460 über die Autobahn geführt wurde. Seit dem vergangenen Wochenende wird der Verkehr über die Behelfsbrücke geleitet, die parallel zu dem maroden Bauwerk errichtet worden ist.

Von heute Abend, 22 Uhr, an bis Sonntagvormittag, 10 Uhr – so die Planung von Hessen Mobil – soll die alte Brücke nun abgerissen werden, damit an ihrer Stelle ein neues Bauwerk errichtet werden kann. Während der Abrissphase wird der Verkehr auf der Autobahn weiträumig umgeleitet. Ein Auffahren auf die A 5 in Richtung Süden ist in dieser Zeit an der Anschlussstelle Bensheim ebenso wenig möglich wie ein Auffahren auf die A 5 in Richtung Norden an der Anschlussstelle Hemsbach. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 06.12.2019