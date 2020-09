Die Aktienkurse aus Südhessen schlagen im Monatsvergleich den Dax

Bergstraße.Während im Alltag die Folgen der Corona-Krise noch keineswegs ausgestanden sind, sieht es an der Börse so aus, als sei das Schlimmste schon längst überstanden. Von ihren Tiefs im Mai haben sich viele Aktien nicht nur kräftig erholt. Manche streben sogar schon neuen Rekorden entgegen. Fragt sich nur, ob das von Dauer ist.

Denn ob, erstens, die hohen Kurse mit kräftigen Gewinnen der Unternehmen unterlegt werden können, ist nicht garantiert. Und zweitens ist da noch das Risiko einer großen Trendwende. Ausgehen könnte sie nach Ansicht der Börsenexperten von CMC Markets von US-Technologieaktien. Sinken die Aktienkurse von Amazon, Apple und Microsoft sowie Netflix, Tesla und Facebook, könnte das der Auslöser für einen allgemeinen Abwärtstrend sein.

Um mehr als fünf Prozent zugelegt

Die Aktien aus der Region haben sich in den vergangenen vier Wochen jedenfalls gut geschlagen. Das Depot Bergstraße/Südhessen legte um mehr als fünf Prozent zu, Rhein-Neckar um mehr als vier Prozent. Zum Vergleich: Der Deutsche Aktienindex Dax stieg in den vergangenen Wochen nur um zweieinhalb Prozent. Nur im Depot Rhein-Main sieht es wieder trübe aus. Hier gaben die Papiere um drei Prozent nach.

In Südhessen machte der Pharma- und Chemiekonzern Merck einen kräftigen Satz. Und es dürfte bei den neuen Höhen zumindest bleiben. Die mittelfristigen Ziele, die das Unternehmen am Mittwoch bei einem Investorentag verkündete, wertet Richard Vosser von der US-Bank JPMorgan „leicht positiv“. Auch Krishna Chaitanya Arikatla von Goldman Sachs sieht „leichtes Aufwärtspotenzial“, das sei aber in den Kurssteigerungen der vergangenen Wochen schon eingepreist.

Positive Vorzeichen

Dass Investorentage nicht immer von steigenden Aktienkursen begleitet werden, war diese Woche beim Zwingenberger Biotechnologieunternehmen Brain zu sehen. Dort gab das Unternehmen zwar bekannt, dass in spätestens vier Jahren operativ ein Gewinn ausgewiesen werden soll. Doch der Aktienkurs sank. Ein Anleger hatte an dem Tag 30 000 Aktien auf einmal verkauft.

Aufwärts ging es hingegen für TE Connectivity. Hier stieg der Aktienkurs wieder über 100 Dollar. Dort notierte das Papier zuletzt im Januar dieses Jahres. Dass der Kurs zulegt, war fast schon abzusehen. Einige Topmanager des Konzerns hatten sich in letzter Zeit mit Aktien eingedeckt. Das ist bei der US-Börse meldepflichtig und auf der TE-Homepage nachzulesen. Eine alte Börsenregel lautet: Kaufen Topmanager Aktien ihrer Firma, ist davon auszugehen, dass sie mit einer guten Entwicklung in der Zukunft rechnen.

Verbesserte Prognosen

Ebenfalls aufwärts, wenn auch nicht so stark, ging es bei Dentsply Sirona. Das deckt sich mit der Entwicklung am Standort Bensheim. Hier wird zwar für die Produktion über eine Verlängerung der Kurzarbeit verhandelt. Andere Sparten, etwa die Produktentwicklung und Marketing, arbeiten schon wieder weitgehend voll, um Markteinführungen voranzutreiben, wie es zuletzt hieß.

Und auch die Jungheinrich-Aktie legte zu. Der Gabelstapler-Hersteller mit seinem Standort in Bensheim habe mit starken Liquiditätszuwächsen und einer guten Ergebnisqualität geglänzt, mein Analyst Stefan Augustin von Warburg Research. Er erhöhte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Jahre 2020 bis 2022.

Im Depot Rhein-Neckar sind Analysten hinsichtlich der BASF-Aktie etwas unentschlossen. Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BASF angehoben, aber die Einstufung auf „Neutral“ belassen. Der Chemiekonzern könnte im dritten Quartal positiv überraschen, so Analyst Andrew Stott. Ob sich die Dynamik in das kommende Jahr hinein aufrecht erhalten lasse, bleibe aber noch fraglich.

Eindeutiger ist die Meinung bei SAP. Nach einem Gespräch mit dem Walldorfer Management rät die Schweizer Großbank UBS die SAP-Aktie zu kaufen. Analyst Michael Briest sieht die nächsten Kurstreiber in den Zahlen zum dritten Quartal und dem Börsengang der Tochter Qualtrics. Zudem hob er hervor, dass eine Beschleunigung hin zur Software aus der Cloud (Mietsoftware aus dem Internet) nach wie vor auf der Agenda steht.

Trauerspiel um Bank-Papiere

Hochgestuft hat die Baader Bank Fuchs Petrolub. Am Markt sei man zu vorsichtig hinsichtlich des Erholungspotenzials des Schmierstoffherstellers, meint Analyst Markus Mayer. Gespräche Wettbewerbern von Fuchs legten den Schluss nahe, dass sich das Geschäft mit Produkten für Automobile erhole. Der Einsatz von Schmierstoffen in der Industrie hinke dagegen noch hinterher.

Unterdessen geht im Depot Rhein-Main das Trauerspiel weiter. Deutsche Bank, Commerzbank, Fraport und Lufthansa verbuchten Kursrückgänge. Die Schweizer UBS hat Commerzbank abgestuft. Das Verhältnis von Chancen und Risiken sei bei den Papieren des Frankfurter Bankhauses inzwischen weniger attraktiv, begründete Analyst Daniele Brupbacher. Die US-Investmentbank Goldman Sachs sieht die Geschäftstrends der europäischen Banken negativ, jedoch erheblich weniger ausgeprägt als befürchtet.

Lufthansa leidet

Der Aktienkurs der Lufthansa hat sich im Vergleich zu Ende 2019 fast halbiert. UBS-Analysten haben ausgerechnet, dass die Flugkapazitätskürzungen der europäischen Airlines im laufenden Jahr durchschnittlich bei über 45 Prozent liegen dürften. Im vierten Quartal könnte es jedoch Erholungssignale geben. Die US-Investmentbank Goldman Sachs kappte ihre Gewinnschätzungen hingegen deutlich. Sie geht von einer schleppenderen Erholung des Verkehrsbetriebs aus.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs sieht den Flughafenbetreiber Fraport ebenfalls in einer schwierigen Lage. Denn das Unternehmen sei mitten in einer Expansionsphase am Frankfurter Flughafen mit dem Bau eines dritten Terminals gerade zum Zeitpunkt des corona-bedingten Zusammenbruchs des weltweiten Flugverkehrs.

