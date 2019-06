Die Aktienkurse von Konzernen der Region halten sich recht wacker

Bergstraße.Die Temperaturen steigen und nähern sich Jahreshöchstwerten. Die Aktienkurse von Unternehmen der Region sind davon weit entfernt. Sie halten sich zwar recht wacker, aber ein neues Hoch ist weit und breit nicht in Sicht. Stattdessen ist es alles andere als klar, wie sich die wirtschaftliche Großwetterlage nächster Zeit entwickelt. Die Gründe für die unsicheren Aussichten liegen auf der Hand.

Der vom US-Präsidenten Donald Trump angezettelte Handelsstreit zwischen den USA und China sowie USA und Europa, Brexit-Chaostage und eine zunehmend schwächelnde Konjunktur hierzulande drücken auf die Stimmung.

Immerhin halten sich die Aktien aus dem Depot Bergstraße/Südhessen derzeit recht gut und notieren sogar mit einem kleinen Plus gegenüber dem Monat Mai. Gleiches gilt für das Depot Rhein-Neckar. Weiter abwärts geht es im Depot Rhein-Main mit einem Minus von fast zwei Prozent.

An der Bergstraße legten TE Connectivity und Dentsply Sirona zu. Bei TE laufen die Geschäfte unverändert gut, der zusätzliche Standort im ehemaligen SAP-Gebäude in Bensheim deutet darauf hin, dass das beim Elektrotechnikunternehmen mit seinen Kunden aus der Automobilindustrie auch noch eine Weile so bleiben könnte.

Spekulationen um Stellenabbau

Bei Dentsply Sirona scheint die Börse das Sparprogramm und die Umbauten angenommen zu haben. Der Aktienkurs steht so hoch wie seit mehr als einem Jahr nicht. Welche Auswirkungen der Sparkurs auf Bensheim haben wird, ist noch unklar. Gerüchten zufolge könnte es zu einem (sozialverträglichen) Stellenabbau kommen und zu Verlagerungen von Tätigkeiten ins Ausland.

Bei Jungheinrich haben einige Finanzanalysten Bedenken, dass es zu Einbußen kommt, wenn sich die Handelskonflikte ausweiten. Anderseits habe das Management bei einer Investorenveranstaltung ermutigende Aussichten präsentiert, heißt es in einem Report der Privatbank Berenberg.

Beim Pharmakonzern Merck ging es zuletzt wieder etwas bergab mit dem Aktienkurs. Und es gibt auch keine überzeugend guten Nachrichten, die steigende Aktienkurse ankündigen könnten. Das Analysehaus Warburg Research meint, dass Merck keine wichtigen Neuigkeiten liefern dürfte, so Analyst Ulrich Huwald in einer Studie. Angesichts fehlender kurzfristiger Kurstreiber und der weitgehend im Branchendurchschnitt liegenden Bewertung bleibe es beim neutralen Anlagevotum.

Mit solch einem Votum dürfte das Biotechnologieunternehmen Brain dieser Tage hoch zufrieden sein. Denn der Kurs ist dieser Tage zum ersten Mal seit längerer Zeit unter die Marke von zehn Euro gerutscht. Beim Börsengang 2016 lag der Emissionskurs bei neun Euro. Noch ist nicht klar, wann das Unternehmen die Gewinnschwelle erreichen will.

BASF gibt nach, SAP im Höhenflug

Unterschiedlich entwickeln sich die beiden Dax-Konzerne im Depot Rhein-Neckar. Die BASF-Aktie gibt weiterhin nach und der Softwarekonzern SAP schwingt sich zu immer neuen Höhen auf. Bei der BASF kündigte Konzernchef Martin Brudermüller jetzt einen Stellenabbau an, der Aktie hat aber auch das nicht geholfen. Die Schweizer Großbank UBS meint, dass sich die schwierigen Geschäftstrends aus dem ersten Quartal sich im zweiten Jahresviertel fortsetzten, so Analyst Andrew Stott in einer neuen Studie.

Dem Chemiekonzern drohe sogar eine Gewinnwarnung für 2019, glaubt Analyst Peter Spengler von der DZ Bank. Er prognostiziert für das zweite Quartal eine weiterhin schwache Geschäftsentwicklung und sieht auch keine bedeutende Erholung im weiteren Jahresverlauf, so dass es zu befürchten sei, dass BASF das operative Gewinnziel im Gesamtjahr nicht erreichen kann.

Dunkle Wolken über Großbanken

Bei SAP raten derzeit 17 Finanzanalysten zum Kauf der Aktie, deren durchschnittliche Kursziel liegt bei 120 Euro, da wären die 114 Euro von gestern ein Kaufkurs. Und die britische Investmentbank HSBC sieht noch Luft nach oben. Dank Kostensenkungsmaßnahmen erschienen die neuen Steigerungsziele des Softwarekonzerns für die operativen Margen nun erreichbar, schrieb Analyst Antonin Baudry. Zudem erscheine die Bewertung weiterhin nicht anspruchsvoll – die Aktie sollte weiter steigen. Stabil entwickelten sich in Rhein-Neckar-Depot MVV und Südzucker sowie wieder mit einem leichten Aufwärtstrend Fuchs Petrolub.

Immer dunkler und bedrohlicher werden die Wolken über Deutscher Bank und Commerzbank. Zielsicher nähern sich, scheinbar im Gleichschritt, die Aktienkurse der einst hoch geachteten Geldhäuser der Marke von fünf Euro. Bei der Deutschen Bank raten elf Finanzanalysten, die die Aktie teils schon seit Jahren beobachten, zum Verkauf des Papiers. Zum Kauf rät keiner.

Bei der Commerzbank sieht es etwas besser aus. Analyst Daniele Brupbacher von Schweizer Großbank UBS rät deutschen Geldhäusern zur Optimierung des Filialnetzwerks sowie einer rasche Weiterentwicklung des Digital Bankings. Im Sinkflug war zum Wochenbeginn auch die Lufthansa. Nachdem der Konzern seine Gewinnziele aufgrund des harten Preiskampfs mit Billigairlines in Europa kräftig kappte, geriet er in ein kräftiges Kursgewitter.

Leicht aufwärts hingegen ging es an der Börse für die Anteilsscheine von Fraport und der französischen Opel-Mutter Peugeot.

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 19.06.2019