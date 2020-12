Die Ausgangssperre könnte deutlich früher enden

Bergstraße.Am Sonntag kann es losgehen – dann sollen die ersten Bergsträßer gegen das Coronavirus geimpft werden. Der Einsatzbefehl zum mobilen Impfen in den Alten- und Pflegeeinrichtungen ist da. Und auch der Impfstoff soll zeitnah folgen: Knapp 2000 Impfdosen soll der Kreis laut hessischem Innenministerium für die ersten drei Tage erhalten. Das hat Landrat Christian Engelhardt gestern in der Corona-Pressekonferenz mitgeteilt.

„Für den Start haben wir aktuell auch genügend Personal“, berichtet der Chef der Kreisverwaltung. „Inzwischen haben sich auch einige Apotheker und Pharmazeutisch Technische Assistenten gemeldet, so dass wir in dieser Hinsicht mit voller Last starten können.“ Zunächst wird mit mobilen Impfteams in den Alten- und Pflegeeinrichtungen geimpft.

Weniger Tests an den Feiertagen

Der Betrieb im Bergsträßer Impfzentrum am Berliner Ring 89 in Bensheim wird dann etwas zeitverzögert anlaufen. „Dabei sollten wir uns bewusst machen, dass es ein Wunder ist, ein Riesenerfolg der Wissenschaft, dass wir diesen Impfstoff so schnell haben und einsetzen können“, so Engelhardt – ein Szenario, das sich zu Beginn der Pandemie noch kaum einer in der Kürze der Zeit hätte vorstellen können. Bezüglich der Impfberechtigten in den Kliniken gebe es übrigens Ausnahmeregelungen für einen innerklinischen Weg. „Die Koordination läuft in diesem Fall über das Klinikum Darmstadt.“

Die Ausgangssperre, die seit Montag gilt, so der Landrat, müsse übrigens nicht bis zum 18. Januar gelten, wie es in der Allgemeinverfügung des Kreises Bergstraße festgehalten ist. Sie könne – sofern die Inzidenz fünf Tage hintereinander unter 200 liege – auch schon „deutlich vorher“ aufgehoben werden. Da an den Feiertagen sehr viel weniger getestet werde, müsse das jedoch auch mit eingerechnet werden. „Dann werden beispielsweise deutlich weniger Menschen von niedergelassenen Ärzten auf das Coronavirus getestet, da die Praxen über Weihnachten geschlossen haben. Und wenn uns auffällt, dass die Feiertage letztlich den Ausschlag geben, dann müssen wir das mit bedenken“, so der Landrat.

„Wir bekommen auch viele Anfragen von Bürgern zu Ausnahmen von der Ausgangsbeschränkung. Die in der Allgemeinverfügung aufgelisteten Gründe sind zwar nur Beispiele, es müssen aber in jedem Fall sehr gewichtige Gründe sein.“

Die Ausgangssperre habe in den Nachbarländern gut gewirkt und man erhoffe sich dadurch vor allem auch, private Treffen so zu reduzieren. „Denn auch, wenn durch andere Maßnahmen bereits private Treffen eingeschränkt werden sollten, sind diese Zusammenkünfte noch immer Infektionstreiber. Das sind die eigentlichen Gründe für diese Regelung. Denn dass man, wenn man draußen alleine unterwegs ist, niemanden anstecken kann, das ist uns allen bewusst“, erklärt der Landrat.

Essen nicht in der Nähe des Lokals

Außerdem sei laut dem jüngsten Auslegungshinweis des Landes unter anderem Blumenläden, Blumenständen auf Wochenmärkten, Gartenfachmärkten und Gärtnereien erlaubt zu öffnen, wenn der Verkauf dieser Produkte überwiegt. „Und gibt es Änderungen im Bereich des Kfz-Handels: Der Ankauf, die Abholung und die Lieferung von Fahrzeugen aller Art sind weiterhin zulässig“, so der Landrat. Auch bezüglich des Abhol-Angebots in Restaurants gebe es Ergänzungen. Denn gegessen werden darf nicht in unmittelbarer Nähe zum Restaurant.

„Heute haben wir eine Inzidenz von 203,71 im Kreis und liegen damit den fünften Tag in Folge über 200“, berichtete die Gesundheitsdezernentin des Kreises, Diana Stolz. Das Durchschnittsalter der aktuell Infizierten liege bei knapp 51 Jahren. Menschen im Alter zwischen 41 und 60 Jahren sind besonders betroffen und auch die Anzahl der älteren Infizierten habe wieder zugenommen. „Dabei würde es bei weitem nicht reichen, Pflegeeinrichtungen zu schließen, wie einige annehmen. Was auch nicht möglich wäre, da es keine in sich geschlossenen Systeme sind“, so Stolz. „Wir haben 38 Altenpflegeeinrichtungen im Kreis mit insgesamt 2555 Bewohnern. Allerdings sind weit mehr Menschen – etwa 10 000 – pflegebedürftig.“

Aktuell seien noch 15 Schulen im Kreis betroffen – eine Zahl, die jedoch aufgrund der Ferien bald abnehmen sollte. Außerdem sind sieben Kitas und 12 Pflegeeinrichtungen im Kreisgebiet betroffen. „Faktisch ist die Zahl der betroffenen Pflegeeinrichtungen die gleiche, da sich inzwischen die Antigentests der vergangenen Woche alle bestätigt haben. In manchen Einrichtungen ist nur eine Person betroffen, in anderen hingegen einige.“

