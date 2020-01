Die Bauern sind sauer: Schlepperdemo gegen Agrarpolitik

Bergstraße.Die Bauern gehen auf die Straße. Schlepper-Demos fanden gestern auch am Ortseingang von Gernsheim statt, wo am Morgen die 65. Landwirtschaftliche Woche eröffnet wurde. Bei der Begrüßung durch den Messe-Vorsitzenden Willi Billau in der Stadthalle hatte Staatsministerin Priska Hinz (Grüne) vom Hessischen Umweltministerium keinen leichten Stand. Billau fand klare Worte für eine Umwelt- und

...