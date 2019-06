Die Bergstraße in Feierlaune: Drei Feste locken

Bergstraße.Nichts wie raus, heißt es an diesem Wochenende. Die Bergstraße ist in Feierlaune. Gleich drei Großveranstaltungen sorgen für gute Laune. In Bensheim laden die Vereine in der unteren Fußgängerzone zum Bürgerfest (l.) ein. Heute wird von 11 bis 17 Uhr ein interkulturelles Fest gefeiert. In Lorsch wurde gestern Abend das Johannisfest (m.) eröffnet. Neu ist der Wiesn-Abend am heutigen Samstag ab 18.30 Uhr. In Heppenheim läuft noch bis Sonntag das „Maiberg Open Air“ auf der Freilichtbühne (r.). Nach Kinderprogramm und viel Musik enden der heutige Samstag und der Sonntag jeweils mit einer Feuershow. kel/ Bilder: Funck/Lotz/showmaker

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 15.06.2019