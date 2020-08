Unsere Serie führt uns heute wieder einmal in den Bensheimer Stadtteil Gronau. Das Archiv der Stadt Bensheim hat uns freundlicherweise ein historisches Bild mit Hintergrundinformationen zur Verfügung gestellt. Es zeigt Haus Nummer 144 in der Märkerwaldstraße, die damals Hauptstraße hieß. Laut Brandkatasterbuch wurde das Gebäude im Jahre 1874 von Johann Georg Rettig (1844-1918) gebaut und ging 1909 auf Sohn Heinrich Rettig II. (geboren 1881) über. Die nächste Generation übernahm das Anwesen 1936: Sohn Philipp Rettig VII. (1910-1945), der aus dem Zweiten Weltkrieg nicht heimkehrte und in Kriegsgefangenschaft in Russland starb. Das historische Bild entstand um 1913/14 und zeigt Familie Rettig. Aus dem Fenster schaut Johann Georg Rettig (1844-1918), der Waldaufseher war, während seine Tochter Barbara Rettig (1875-1946), Forstwart Heinrich Rettig (geboren 1881) und Ehefrau Katharina Rettig geborene Steinmann (1885-1921) aus Mitlechtern mit Sohn Philipp Rettig (1910-1945) vor dem Haus stehen (v.l.). tn/Bild: Neu

