Die Blütenpracht der ganzen Region im Glas

Bergstraße.Egal ob er beinahe weiß und cremig ist oder bernsteinfarben und vom Frühstücksbrot tropft – Honig ist in aller Munde. Zum heutigen internationalen Tag des Honigs – dem Gedenktag des Heiligen Ambrosius, dem Schutzpatron der Imker, Wachszieher und Lebkuchenbäcker – berichten Imker der Region im Gespräch mit dieser Zeitung, vom Weg des Naturproduktes von der Pflanze bis ins Glas. Beim Honig-Tasting im Auerbacher Bürgerhaus präsentieren sie außerdem die leckersten und außergewöhnlichsten Kompositionen, die ihre rund 1500 Bienenvölker an der Bergstraße, auf den Wiesen, in Gärten und auf den Feldern in diesem Jahr gesammelt und eingelagert haben.

Schon in der Steinzeit machten sich Honigjäger auf die Suche nach der zuckersüßen Köstlichkeit, die wir heute ganz leicht im Supermarkt oder beim Imker des Vertrauens im Glas kaufen können. Aber was ist eigentlich Honig?

Vom Schwärmen und Sammeln

Laut Honigverordnung ist es der natursüße Stoff, der von Honigbienen erzeugt wird. Dazu sammeln die Tiere beispielsweise Nektar von Pflanzen oder Sekrete lebender Pflanzenteile. Aber allein mit dem Sammeln ist noch nicht Schluss: Erst durch Kombination mit eigenen spezifischen Stoffen, durch das Umwandeln, Einlagern und den Entzug von Wasser reift die Leckerei in den Waben des Bienenstocks zum uns bekannten Honig heran. Im Wesentlichen besteht er aus verschiedenen Zuckerarten – insbesondere aus Fructose und Glucose.

„Flüssiges Gold“ reift in den Waben

„Am liebsten ziehen die Bienen los, wenn es schwül-warm ist. Denn dann honigt die Pflanze: So nennt man es, wenn die Pflanze Nektar absondert“, erklärt Martin Weyrauch, Erster Vorsitzender des Starkenburger Imkerkreises. „Dabei unterscheiden sich Bienen übrigens stark von beispielsweise Hummeln: Hummeln machen überall ein bisschen rum“, erklärt Weyrauch lachend „die Bienen aber sind blütenstet. Eine Spurbiene zieht los und ein gewisser Teil der Bienen folgt ihr.“

„Wenn es richtig brummt dann kommen an einem Tag schonmal so vier Kilogramm Honig zusammen“, berichtet Martin Zahn, Heppenheimer und stellvertretender Vorsitzender des Bienenzüchtervereins Bensheim und Umgebung. Der hessische Durchschnitt liege aber bei 30 Kilogramm pro Jahr, so Weyrauch. Dabei leisten die Bienen natürlich sehr viel mehr als die Produktion von Honig. „Es ist wichtig, dass sie die Ackerflächen bestäuben. Ein weiterer sehr großer Teil ist aber das Bestäuben von Wildbeeren, die zum Beispiel für Vögel ganz wichtig sind“, betont Gerd Viniol, Erster Vorsitzender des Imkervereins Fürth.

Ist alles eingesammelt und im Stock verstaut, muss der Honig in den Waben reifen. „Ein Anzeichen, dass der Honig soweit ist, sind mit wertvollem Wachs zugedeckelte Waben. Außerdem kann man die „Spritz-Probe“ machen und ein wenig gegen den Rahmen schlagen“, so Weyrauch. „Wenn es dann spritzt, ist er noch nicht reif.“ Denn der Wassergehalt im Honig darf nicht zu hoch sein. „Zwischen 16,7 und 17 Prozent Wasser sind optimal“, erklärt Hannelore Rexroth, Imkerberaterin beim Bienenzüchterverein Bensheim.

Lagern bei unter 15 Grad

„Außerdem sollte jeder Imker ein Refraktometer besitzen. Und wer noch keines hat – bald ist ja Weihnachten“, ergänzt sie, gefolgt vom Gelächter der rund dreißig anwesenden Imker. Das Refraktometer funktioniert ähnlich wie bei der Wein-Herstellung, nur dass es zum Messen des Wasseranteils benutzt wird. Dabei kommt ein Tropfen Honig auf eine Glasscheibe und beim Blick durch das Gerät kann man den Wassergehalt auf einer Skala ablesen.

Wenn der Wasseranteil passt, ist es soweit: Unter vorheriger Zuhilfenahme einer Bienenflucht, die die Tiere aus dem Honigraum führt, kann die obere Etage des Bienenstocks entnommen werden, denn darin verbirgt sich die klebrig-süße Masse. Dann geht es für den Imker weiter mit der Verarbeitung. Die Waben werden erst entdeckelt und dann wird der Honig geschleudert. Letzteres passiert in einer zylindrischen Edelstahltrommel, bei der durch Zentrifugalkraft der Honig aus den Bienenwaben gewonnen wird. Dazu kann eine Tangential- oder Radial-Schleuder verwendet werden. Danach wird der Honig gesiebt, geklärt und abgeschäumt. Dass sich keine allzugroßen Kristalle bilden, sollte er kühl gelagert und durchgerührt werden: „Am besten bei Kellertemperatur, also unter 15 Grad. Außerdem rührt ihr etwa ein bis zweimal pro Tag“, so Rexroth. Darüber, wann, wie lange und mit welchem Gerät gerührt werden soll, gebe es unzählige Philosophien. Aber am Ende der Prozedur ist es geschafft – der Honig kommt ins Glas.

Herb mit einem Hauch Lakritze

„Wir schleudern dreimal im Jahr: Mitte Mai, Mitte Juni und zuletzt Ende Juli“, verrät Zahn. „Im Odenwald-Kreis schleudern wir meist zweimal“, berichtet Viniol. Durch das schlechte Wetter Anfang des Jahres habe es diesmal aber kaum Frühtrachthonig gegeben – der Honig, der Mitte Mai geerntet wird. „Und im Juli hatten wir außergewöhnlich hellen Honig. Eigentlich ist der deutlich dunkler“, erklärt Peter Dengler, Erster Vorsitzender des Bensheimer Bienenzüchtervereins. Davon, dass jeder Honig seine eigene Note hat, kann man sich beim Probieren von Glas zu Glas überzeugen. Sie unterscheiden sich im Körnungsgrad, in der Farbe und im Geschmack. Das Glas, in das wohl die meisten Probierstäbchen eingetaucht werden, ist eines mit Buchweizenhonig. Der ist so dunkel, dass er an geschmolzene Zartbitterschokolade erinnert. Er ist eher flüssig und schmeckt würzig-herb, beinahe lakritzartig – ein Geschmack, der die Geister scheidet.

Dass Honig nicht nur gut schmeckt, sondern auch heilen kann, das hat Dengler am eigenen Leib erfahren: „Seitdem ich jeden Tag einen Löffel Honig esse, habe ich keinen Heuschnupfen mehr“, berichtet er. „Denn die Pollen im Honig desensibilisieren natürlich.“

So lecker er auch ist – ein Teil des Honigs bleibt bei den Bienen. Denn nicht nur im Sommer brauchen sie Energie. Momentan halten sie im Stock mit Muskelzittern die Temperatur auf wohlig warmen 20-30 Grad – eine ganz schöne Leistung bei den aktuell eisigen Temperaturen. „Außerdem füttern wir im August Zuckerwasser zu, aus insgesamt etwa 20 Kilogramm Zucker pro Bienenvolk“, berichtet Weyrauch.

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 07.12.2019