Die Entscheidung über die Zukunft des Kreiskrankenhauses fällt am Montag

Bergstraße.Zwar ist noch nichts unter Dach und Fach, denn für die abschließende Beschlussfassung ist der Kreistag zuständig, der am Montag tagt. Doch die „bis zu 50 Millionen Euro“ für die Zukunft des Kreiskrankenhauses, wie es im Änderungsantrag des Landrates heißt, sind mit der Zustimmung des Ausschusses zur Vorlage mit acht Stimmen dafür, ohne Gegenstimmen und zwei Enthaltungen immerhin in greifbare Nähe gerückt.

Die Freien Wähler und die AfD enthielten sich bei der Abstimmung vorerst. „Dadurch, dass wir erst gestern Abend die Informationen zur Zukunftsvereinbarung erhalten haben, ist es sicher verständlich, dass wir über das Wochenende noch einmal darüber nachdenken möchten“, äußert sich Myriam Linder (Freie Wähler) zur Enthaltung. Lob für die Transparenz in diesem Thema gab es unter anderem von Vertretern der SPD und der CDU, die sich gestern für die Zukunftssicherungsvereinbarung aussprachen. Sich gegen die Zukunft des Krankenhauses und den starken Partner Heidelberg zu entscheiden, sei für sie keine Option.

Konzept von zwei Ländern geprüft

Erst vorgestern Nachmittag um 15.30 Uhr haben sich die Partner – Vertreter des Kreises, des Kreiskrankenhauses und des Uniklinikums Heidelberg – vertraglich endgültig geeinigt, so Christian Engelhardt. Teilweise bis spät in die Nacht seien die Diskussionsrunden um die Zukunft des Kreiskrankenhauses gegangen. „Wir haben viel Zeit investiert und haben ein Konzept erarbeitet, das sowohl durch das Land Hessen als auch durch das Land Baden-Württemberg geprüft wurde“, ergänzt die Erste Kreisbeigeordnete Diana Stolz.

Die Millionen sollen, sofern der Kreistag zustimmt, ab 2021 unter anderem in die Sanierung von Decken, Böden und dem Leitungssystem fließen. „Aufgrund der baulichen Umstände dauern die Arbeiten hier länger als erwartet“, wie der Landrat erklärt. Vor allem aus medizinischer Sicht sei die ursprüngliche Planung aus dem Jahr 2012 nicht mehr zeitgemäß. „Tatsächlich wollten wir zu Beginn lediglich das alte Konzept überarbeiten“, so Engelhardt. Doch um das Krankenhaus auf den aktuellen Stand zu bringen, sei deutlich mehr Geld nötig. Zahlungen, die das Kreiskrankenhaus selbst nicht leisten konnte.

„Fast 40 Jahre nicht investiert“

Die ursprünglich für die Sanierung eingeplanten rund 58 Millionen Euro reichen nicht mehr aus, so Engelhardt. Etwa 90 Millionen seien notwendig, was vom Kreiskrankenhaus selbst nicht zu schultern gewesen sei. Vom Land gab es früher einen Zuschuss nach Prioritätenliste, wie der Landrat erklärt. Inzwischen gebe es allerdings eine jährliche Investitionspauschale, die – wenn Luft sei – angespart werden solle. „Es wird allerdings dann schräg, wenn fast 40 Jahre, bis 2012 und darüber hinaus nicht investiert wurde“, so Engelhardt.

Modern und wirtschaftlich tragbar

Klar war: Ein neues Konzept muss her, ein neuer Vertrag mit den Partnern. Die Generalsanierung soll, so steht es im Antrag des Landrates, bis spätestens Ende 2026 abgeschlossen sein. Langfristig soll durch die Arbeiten allem voran die Qualität des Leistungsangebotes gesteigert werden, um baulich und vor allem medizinisch besser aufgestellt zu sein.

„Warten war keine Option“, betont Daniel Frische, Geschäftsführer des Kreiskrankenhauses, der per Videokonferenz zugeschaltet war. „Der Zustand ist in einigen Bereichen des Krankenhauses noch auf dem Stand der Eröffnung Anfang der 80er Jahre.“Aufgrund von Corona und der Digitalisierung sei ein Umdenken erforderlich gewesen. „Mit den bislang vorhandenen Mitteln ist das nicht zu realisieren. Unser Ziel ist ein langfristig modernes Krankenhaus an der Bergstraße, das sich wirtschaftlich auch tragen kann.“ Ohne die finanziellen Mittel sei dies nicht umsetzbar, welche die Kreisumlage für die kommenden Jahre allerdings deutlich erhöht. „Was lernen wir daraus?“, fragt Grünen-Abgeordneter Jochen Ruoff. „Wir sehen, dass die medizinische Entwicklung dynamisch ist. Ist das im neuen Konzept mit bedacht oder müssen wir uns in ein paar Jahren wieder damit befassen?“ Die heutigen Erfahrungen und Möglichkeiten seien in die Planung einbezogen worden, um flexibler handeln zu können, wie Frische versichert.

Von der Diskussionsrunde um die Details zur Beschlussvorlage, den Vertrag und den genauen Stand in Sachen Kreiskrankenhauses war die Öffentlichkeit gestern ausgeschlossen.

