Die ersten Gelder fließen

Im Kreis Bergstraße können dank des Investitionsprogramms der Hessenkasse bereits über 16,5 Millionen Euro investiert werden. Finanzminister Schäfer unterzeichnete jetzt erste Bescheide.

„An der Bergstraße kann kräftig investiert werden. Einhausen, Heppenheim, Abtsteinach, Bürstadt, Fürth, Groß-Rohrheim und Rimbach gehören nicht nur zu den Kommunen, die ihr Geld in den vergangenen Jahren ganz gut beisammengehalten haben. Sie werden dafür mit dem Investitionsprogramm der Hessenkasse des Landes belohnt. Sie gehören auch zu den Orten in Hessen, die sich als erste um die Teilnahme gekümmert haben. Deshalb konnte ich ihnen in der vergangenen Woche bereits die Unterstützung des Landes zusagen und die entsprechenden Bewilligungsbescheide unterschreiben und zusenden, sagte Hessens Finanzminister Dr. Thomas Schäfer gestern in Wiesbaden. „Die Verantwortlichen vor Ort können sich nun bereits daranmachen, zu überlegen, wie sie die über 16,5 Millionen Euro Investitionsvolumen für ihre Bürger konkret einsetzen möchten.“

Fünf Millionen für Heppenheim

Im Einzelnen wurden folgende Investitionskontingente bereits positiv beschieden:

Abtsteinach: 833 340 Euro

Bürstadt: 4 380 607 Euro

Einhausen: 833 340 Euro

Fürth: 2 638 264 Euro

Groß-Rohrheim: 833 340 Euro

Heppenheim: 5 054 040 Euro

Rimbach: 1 987 660 Euro

Für Leistungen belohnen

„Kreise, Städte und Gemeinden, die aus eigener Kraft ihren Dispo ausgeglichen oder die es geschafft haben, ihr Konto gar nicht erst zu überziehen, obwohl sie nicht zu den reichen Orten unseres Landes gehören, möchten wir für diese Leistungen belohnen“, so Schäfer.

Landesweit können diese Kommunen durch das Investitionsprogramm der Hessenkasse fast 700 Millionen Euro für ihre Bürger investieren.

Die Hessenkasse des Landes kümmere sich nicht nur um die Entschuldung der Kommunen, sondern bewusst auch um die Stärkung derer, die sich mit Blick auf ihren Haushalt manche Investition verkniffen haben. „Das ist nur gerecht“, sagte Finanzminister Schäfer. red

